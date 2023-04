Stadt lädt Anlieger zur Versammlung wegen der Innenstadt-Umgestaltung ein

Von: Ove Bornholt

Früher parkten die Autos in der Wildeshauser Innenstadt schräg. Das wurde geändert, was nicht bei jedem gut ankommt. © Vorwerk, Marten

Die Themen Umgestaltung der Parkplätze, Poller und Parkgebühren sollen bei der Anliegerversammlung für die Innenstadt in Wildeshausen zur Sprache kommen.

Wildeshausen – Die Wildeshauser Stadtverwaltung hat nun auch offiziell für Donnerstag, 20. April, ab 19 Uhr zur Anliegerversammlung wegen der Umgestaltung der Innenstadt ins Rathaus eingeladen. Zuletzt war eine heftige Diskussion wegen der Begradigung der Parkplätze entbrannt (wir berichteten). Zur Teilnahme sind alle betroffenen Innenstadtakteure aufgerufen.

Es wird aber nicht nur um die Parkplätze gehen. Auch die zeitliche Durchfahrtsbegrenzung auf der Hunte- und Westerstraße soll Thema der Versammlung sein. Bekanntlich soll mit versenkbaren Pollern, die auch schon bestellt worden sind, das abendliche und nächtliche Rasen unterbunden werden. „Die Verwaltung möchte die aktuellen Maßnahmen zur Umgestaltung der Innenstadt darstellen und sich mit den Anliegern über Möglichkeiten zur Ausgestaltung der geplanten zeitlichen Durchfahrtsbegrenzung in der Hunte- und Westerstraße austauschen. Insbesondere geht es darum, die Ausgestaltung so vorzunehmen, dass Betriebe und Unternehmen nicht beeinträchtigt werden“, heißt es in der Mitteilung aus dem Stadthaus. Zuletzt hatte es laut Verwaltung wegen der Lärmbelästigung in der verkehrsberuhigten Zone einige Beschwerden von Anwohnern und Gästen gegeben.

Die Verwaltung möchte während der Anliegerversammlung noch ein drittes Thema angehen. Die geplante Parkraumbewirtschaftung im Innenstadtbereich werde im Vorfeld der kommenden politischen Beratung angesprochen. Die Verwaltung würde hier ein Meinungsbild der Anlieger aufnehmen und dieses in die öffentliche Beratung im Stadtentwicklungsausschuss am 25. April, 18.15 Uhr, im Stadthaus einbringen. Einige Anlieger befürchten, dass den Geschäften in der Innenstadt dadurch wirtschaftliche Nachteile entstehen. Die Parkraumbewirtschaftung ist Teil der Haushaltskonsolidierung in Wildeshausen.