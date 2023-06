Stadt Wildeshausen hat bei Kindertagesstätten steigenden Bedarf

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Integrationsgruppe statt Regelgruppe: Im Kindergarten „Pusteblume“ steht eine Änderung an. © dr

Wildeshausen – Die Stadt Wildeshausen muss in den kommenden Jahren weitere Betreuungsplätze für Krippen- und Kindergartenkinder schaffen.

Das stellt der Landkreis Oldenburg im Rahmen der Kindertagesstättenplanung fest. Als örtlicher Träger der Jugendhilfe ist der Landkreis zur Planung verpflichtet. Er muss den Bedarf für jede kreisangehörige Kommune ausweisen und stimmt sich mit ihnen ab.

Die Zahlen werden im Rahmen der Sitzung des Jugendhilfeausschusses am Dienstag, 6. Juni, ab 14.30 Uhr im Kreishaus vorgestellt und diskutiert.

Mit Stand 28. April hatte die Wildeshauser Stadtverwaltung bereits dem zuständigen Fachausschuss mitgeteilt, dass für das neue Kindergartenjahr noch 68 Jungen und Mädchen auf der Warteliste für einen Kindergartenplatz erfasst sind. 18 davon haben allerdings erst einen Betreuungsbedarf ab Januar 2024. Auf der Warteliste für einen Krippen- oder Tagespflegeplatz standen damals 31 Kinder, von denen 18 einen Betreuungsbedarf ab Januar 2024 haben. Gleichzeitig standen laut Verwaltung noch elf Plätze für Kinder über drei Jahren und fünf für Kinder unter drei Jahren zur Verfügung.

Kinder aus neuen Baugebieten

Diese Zahlen decken sich in der Tendenz mit den Daten des Landkreises, der eine Erfassung bereits zum 1. Oktober vorgenommen hatte. Wie sich die Betreuungszahlen in Wildeshausen entwickeln, lässt sich für die Zukunft nur schwer abschätzen. Klar ist, der Bedarf wächst. Das liegt an den neuen Baugebieten und dem nicht planbaren Zuzug von Menschen aus der Europäischen Union – in der Regel aus Bulgarien und Rumänien.

Der Landkreis verweist darauf, dass von 2018 bis 2020 86 Wohneinheiten im Teil A des Baugebietes „Vor Barg-loy“ bezogen wurden, Im Teil B wurden bis 2022 54 Wohneinheiten beantragt, auf weiteren neun Grundstücken ist eine Bebauung mit bis zu 18 Wohneinheiten möglich. Im Teil D werden voraussichtlich 72 Grundstücke angeboten. Auf zwei weiteren Arealen sind bis zu acht neue Wohneinheiten möglich. Die Gebäude werden voraussichtlich ab 2024 bezogen. Es sind zudem weitere Baugebiete und -projekte in Planung.

Stadt erreicht Quote nicht

Für die Betreuung von Kindern unter drei Jahren wurde vom Stadtrat eine bis zum Jahr 2025 zu erreichende Zielquote von mindestens 60 Prozent der zu berücksichtigenden Anzahl der Kinder festgelegt. Nach Angaben der Kreisverwaltung beträgt die Versorgungsquote aktuell rund 50 Prozent. Dabei bleiben die an auswärtige Kinder vergebenen Plätze sowie die in der Kindertagespflege außerhalb der in Großtagespflegestellen betreuten Kinder unberücksichtigt. Die Stadt muss also tendenziell rund 50 neue Plätze schaffen.

Für die Wildeshauser Kindergartenkinder wurde vom Rat eine Versorgungszielquote von 98 Prozent festgelegt. Die aktuelle Quote beträgt knapp 90 Prozent. Somit müssten auch dort neue Plätze geschaffen werden.

Das Jugendamt weist darauf hin, dass mit steigendem Bedarf an Plätzen auch die Anzahl der zu betreuenden Kinder mit besonderem Förderbedarf steigt. Die Stadt plant zum 1. August immerhin die Einrichtung einer neuen Integrationsgruppe im Stadtkindergarten Pusteblume und löst eine Regelgruppe auf. Sie weiß um die Probleme und geht unter anderem davon aus, dass eine große Anzahl von Arbeitsmigranten ihre Kinder bis zum vierten oder fünften Lebensjahr von Angehörigen im Ausland betreuen lässt. Ein Zuzug erfolgt zumeist erst ein Jahr vor der geplanten Einschulung, damit die Jungen und Mädchen im Kindergarten noch Deutsch lernen können. Zudem steigt die Zahl der Asylbewerber weiter deutlich.

Kindergarten „Weizenwichtel“ wird erweitert

Unter anderem auch deshalb soll der Kindergarten „Weizenwichtel“ im Jahr 2024 um zwei Gruppen, eine davon für Krippenkinder, erweitert werden.

Der Landkreis teilt grundsätzlich mit: „Es wird empfohlen, das Angebot an Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren gemessen am Bedarf weiter zu erhöhen.“ Auch im Regelkindergartenbereich erscheine die Infrastruktur nicht ausreichend. „Es ist hier zudem durch den Zuzug junger Familien in die ausgewiesenen Baugebiete von weiter steigender Nachfrage auszugehen“, heißt es.