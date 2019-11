Stadt testet Behälter für Kippen

Wildeshausen - Von Ove Bornholt. Das Thema Sauberkeit in der Innenstadt ist ein Dauerbrenner, das besonders von Rauchern befeuert wird. Deren Zigarettenkippen stören zum Beispiel vor dem historischen Rathaus so manchen Passanten und haben auch schon zu intensiven Diskussionen in der Politik geführt. Die Verwaltung will jetzt testweise einen Abfalllösung aus den Niederlanden beim Marktplatz installieren. Dabei handelt es sich um ein halbiertes Rohr, ähnlich einer Regenrinne, die in den Boden eingelassen und mit einem Rost abgedeckt wird. Raucher müssten ihre Kippen nach dem Austreten nur mit dem Fuß in die Rinne schieben. Bleibt abzuwarten, ob sie das auch tun.

Alternativ würde die Verwaltung einen Sauger anschaffen, der die Zigarettenstummel schonend vom historischen Pflaster entfernt. Der Bauhof habe ein entsprechendes Gerät getestet, informierte Daniela Baron vom Stadtmarketing während der Sitzung des Ausschusses für Stadtplanung. Rainer Kolloge (UWG) hatte die Anschaffung des Saugers beantragt, der aber jetzt nur gekauft werden soll, wenn gar nichts mehr hilft.

Ganz grundsätzlich habe sich die Sauberkeit in der Innenstadt durch die Beschäftigung von Jens Schmidt verbessert, sagte Baron. „Man sieht, dass sich einiges getan hat.“ Seit dem 1. Juli ist er beim Stadtmarketing angestellt und jeden Tag in Wildeshausen unterwegs, um zu fegen, zu putzen oder Müll einzusammeln. Frustrierend sei es allerdings, wenn Schmidt an einem Tag alle Kippen vorm Rathaus beseitigt, nur um am Folgetag wieder genau so viele vorzufinden, so Baron.

Baron will die Verursacher auf ihr Fehlverhalten aufmerksam machen. Das sei besser, „als ihnen ständig hinterher zu kehren“. Theoretisch wäre zum Beispiel der Wirt des Ratskellers dafür verantwortlich, was seine Gäste an Müll vor dem Lokal hinterlassen.

Hedwig Jüchter (SPD) schlug vor, kleine Metall-Aschenbecher mit Wildeshauser Logo zu verteilen – auch in Bezug auf das Stadtjubiläum. Die könnten sich Raucher in die Tasche stecken. „Die Anregung nehmen wir gerne auf“, so Bürgermeister Jens Kuraschinski. In Bremen würden solche Behälter beispielsweise verteilt werden.

Außer Kippen beschäftigt sich die Verwaltung auch mit Pfandflaschen. Testweise sollen am Bahnhof, beim „K+K“-Supermarkt und bei Rewe Pfandringe installiert werden. Deren Anschaffung hatte die SPD angeregt. Allerdings gestaltet sich das nicht so einfach wie erhofft. Denn wie Baron ausführte, gibt es nur eine Firma in Deutschland, die diese Produkte herstellt. Und die Ringe müssten maßangefertigt werden – je nach Mast, an den sie angebracht werden. Hinzu kommt, dass es unterschiedliche Masten in der Stadt gibt.