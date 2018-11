Stadt steht vor großen Investitionen

Kämmerer passt Haushalt an sich verschlechternde wirtschaftliche Lage an

Wildeshausen - Die Stadt Wildeshausen steht in den kommenden Jahren vor großen Investitionen. Dies und die sich allgemein verschlechternde wirtschaftliche Lage führen zu einem starken Anstieg der Schulden. Sie erreichen planerisch in diesem Jahr mit 4,7 Millionen Euro einen Tiefstand, schnellen aber bis 2021 auf 17,3 Millionen Euro in die Höhe. Diese Werte sind dem Haushaltsplan zu entnehmen, den der Finanzausschuss am Donnerstagabend mehrheitlich gebilligt hat (wir berichteten).