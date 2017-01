Stadt schreibt Fundtiervertrag neu aus

Wildeshausen - Die Ausschreibung ist nicht öffentlich und sie endet heute Abend um 23.59 Uhr. Die Stadt Wildeshausen sucht nach Anbietern, die ab dem 1. Juli für vier Jahre (Verlängerungsoption ein Jahr) die Fundtierunterbringung übernehmen wollen. Dann nämlich endet der Vertrag mit der Tierpension von Ute Mahlstedt in Ganderkesee-Schönemoor. Wie berichtet, hatte die Stadt mit Mahlstedt einen Vertrag über nur ein Jahr abgeschlossen, weil zu dem damaligen Zeitpunkt nicht klar war, ob die Tierschutzgruppe Wildeshausen (TSGW) einen ehemaligen Schweinestall in der Bauerschaft Hanstedt zu einem Tierschutzhof umgebaut bekommt.

Die Situation hat sich seitdem jedoch nicht grundlegend geändert. Noch immer steht die Baugenehmigung für das Projekt in Hanstedt aus. Zunächst hatte das Bauordnungsamt des Landkreises weitere Unterlagen angefordert. Diese liegen zwar nun vor, wurden auch vom Amt geprüft und als genehmigungsfähig befunden. Doch nun fehlt aufgrund der derzeitigen Belastung des Veterinäramtes durch die Geflügelpest die Bescheinigung nach Paragraf 11 des Tierschutzgesetzes (Erlaubnis der Haltung und Vermittlung von Tieren). Diese Bescheinigung hatten die Tierschützer zwar schon in den vergangenen Jahrzehnten, ein neuer Schein gehört aber zwingend zu einer Baugenehmigung dazu. Nun wird in den kommenden Tagen mit einem Bescheid des Veterinäramtes gerechnet.

Der Zeitkorridor für die Tierschutzgruppe wird durch die Verzögerungen immer enger. Dennoch hat der Verein eine Bewerbung abgegeben, die dem Vernehmen nach deutlich niedrigere Kosten veranschlagt als sie bislang von der Stadt an die Tierpension gezahlt werden. Die Stadt kalkuliert für den Vertrag für dieses Jahr 75 000 Euro und für die Folgejahre jeweils 60 000 Euro ein und erhofft sich mehr Planungssicherheit durch die lange Laufzeit.

Wie viele Bewerbungen bis zum Abend eingehen werden, bleibt spannend. Klar ist, dass auch Mahlstedt ein Angebot eingereicht hat. Das jedoch gilt nach Angaben der Pensionsbesitzerin nur für den Fall, dass die Tierschutzgruppe nicht zum Zuge kommen sollte. „Wir wollen nicht als Konkurrenz auftreten“, betont sie. Es sei ihr aber sehr daran gelegen, dass die Tiere gut betreut werden, und das sei bei einem kommerziellen Anbieter ihrer Erfahrung nach leider nicht immer gegeben. - dr