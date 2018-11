Stadt rechnet mit Defizit von 6,13 Millionen Euro in den neuen Baugebieten

Wildeshausen - Die Stadt Wildeshausen rechnet mit einem Defizit in Höhe von 6,135 Millionen Euro bis zum plangemäßen Abschluss der Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme (StEM) im Stadtwesten. Das geht aus der Vorlage für den Ausschuss für Finanzen, Controlling und Wirtschaft hervor, in der die Kosten- und Finanzierungsübersicht über die Baumaßnahme fortgeschrieben wird.

Neben einer Diskussion über den hohen Zuschussbedarf ist am Donnerstag ab 18.15 Uhr im Stadthaus auch wieder mit einer grundsätzlichen Debatte darüber zu rechnen, ob die Stadt mit ihrer geplanten Stellungnahme der Verpflichtung einer gesetzlich vorgeschriebenen Kosten- und Finanzierungsübersicht nachkommt.

„Es reicht nicht, dass die entsprechenden Daten vorgetragen werden“, kritisiert Karl Schulze Temming-Hanhoff in einem Schreiben an Bürgermeister Jens Kuraschinski, in dem er einen „ausführlichen Sachstandsbericht“ beantragt. „In diesem Zusammenhang ist es auch völlig unerheblich, ob höhere Verkaufserlöse höheren Aufwendungen gegenüberstehen. Denn das Gesetz regelt unmissverständlich, wie der Ablauf und das Vorgehen in der StEM zu bewerkstelligen sind.“ Auch die Ausführungen des Anwaltes zur Rechtslage seien zu vernachlässigen. Maßgeblich seien ausschließlich die Vorgaben des Baugesetzbuches und die entsprechenden Erläuterungen des dazuzugehörigen Kommentars.

Die Stadtverwaltung kündigt in ihrer Vorlage an, konkrete Daten mündlich vortragen zu wollen. Sie weist aber schon einmal darauf hin, dass aufgrund der Lage auf dem Grundstücksmarkt erheblich höhere Beiträge für den Grunderwerb veranschlagt werden müssen. Es sei davon auszugehen, dass die höheren Erlöse aus Grundstücksverkäufen den höheren Aufwand für Ankäufe nicht kompensieren können. Das liege auch daran, dass teilweise Flächen zu recht hohen Preisen erworben werden müssen, die nicht weiterverkauft werden können. Es geht dabei um Straßenverkehrs- , Grün- und Gemeinbedarfsflächen.

Nach Angaben des Fachbereichs Bau, die auch am Montag noch nicht öffentlich im Ratsinformationssystem einsehbar waren, hat sich der Saldo 2017 zwar zum Stand vom 1. September 2018 von einem Defizit von 6,7 auf 5,04 Millionen Euro reduziert, der Gesamtverlust dürfte aber aller Voraussicht nach in der Zukunft bei 6,135 Euro liegen. - dr