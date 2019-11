Stadt plant 160 neue Parkplätze

Stellflächen sollen an der Hunte hinter der „Gildestube“ in Zwischenbrücken entstehen

+ Die Umrisse der Fläche für Parkplatz und Zuwegung sind rot markiert: Oben verläuft die Wittekindstraße, unten links ist das Bootshaus des Gymnasiums. Foto: Googlemaps

Wildeshausen - Von Ove Bornholt. Wer regelmäßig nach Wildeshausen pendelt, in der Innenstadt einkaufen will, einen Termin im Stadthaus hat oder zu Großveranstaltungen hier ist, hat oft Probleme, einen Parkplatz zu finden. Die Wildeshauser Stadtverwaltung schlägt daher vor, einen neuen, öffentlichen Parkplatz mit 160 Stellflächen hinter der Gaststätte „Gildestube“ in Zwischenbrücken anzulegen. Hintergrund ist der ständig steigende Bedarf an Parkplätzen. Der Bauausschuss soll am Mittwoch, 27. November, ab 18.15 Uhr im Stadthaus über das Thema beraten.