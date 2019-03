Stadt kauft Burmeister-Haus und veräußert Parkplatzfläche

Wildeshausen – Der Wildeshauser Stadtrat hat in nichtöffentlicher Sitzung eine wichtige Weiche für die Innnenstadtentwicklung und den Umbau des alten Feuerwehrhauses in ein Urgeschichtliches Zentrum gestellt.

Wie mehrere Ratspolitiker bestätigen, hat sich das Gremium mehrheitlich für ein Tauschgeschäft entschieden, das das alte Burmeister-Haus direkt vor der ehemaligen Feuerwehrwache an der Mühlenstraße betrifft. Seit vielen Jahren hatte es bereits Versuche gegeben, das Gebiet neu zu ordnen. Das galt insbesondere für die Zeit, als noch nicht klar war, ob das neue Feuerwehrhaus in die Pagenmarsch kommt oder das alte ausgebaut werden könnte.

Schon im September hatte die Stadtverwaltung eine öffentliche Sitzungsvorlage über die Tauschpläne vorbereitet. Der Punkt war dann aber wieder von der Tagesordnung genommen worden, und die öffentlichen Vorlagen wurden gelöscht. An den Zahlen hat sich nach Auskunft aus der Politik aber offenbar nichts Grundlegendes geändert.

Der Besitzer des Burmeister-Hauses hatte sich bereit erklärt, das Grundstück zu verkaufen, wenn der Parkplatz an der Kokenstraße als Tauschgrundstück wieder an ihn verkauft wird. Das Flurstück mit dem Parkplatz hatte die Stadt nämlich am 30. April 1997 von Burmeister erworben.

Der Verkehrswert der Fläche wurde jetzt mit 140 000 Euro gutachterlich taxiert, während das Grundstück mit dem Haus an der Mühlenstraße lediglich einen Wert von 55 000 Euro darstellt. Somit gab es den Differenzwert von 85 000 Euro, der nun von Burmeister zu entrichten ist. Sobald die Veränderungssperre auf dem Gebiet aufgehoben wird, könnte der neue Besitzer an der Stelle ein Wohn- und Geschäfshaus bauen.

Im Rat gab es zwar nach Aussagen von Anwesenden Kritik, dass so 30 Parkplätze in Innenstadtlage ohne Ausgleich wegfallen würden. Letztlich entschied man sich aber für den Tausch, um die Entwicklung des Urgeschichtlichen Zentrums nicht zu gefährden. dr