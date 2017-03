Stadt kann auf Zuschuss für 15 neue Krippenplätze hoffen

wildeshausen - Wildeshausen benötigt weitere Krippenplätze. Aus diesem Grund hat die Politik bereits frühzeitig Geld zur Verfügung gestellt, um einen Anbau neben dem Kindergarten „Sternschnuppe“ an der Heidloge zu ermöglichen, in dem 15 Kinder betreut werden können. Bislang konnten die Pläne aber nicht konkretisiert werden, da die unbedingt erforderlichen Bundesmittel nicht zur Verfügung standen.

Ein Maßnahmenbeginn ohne die Zusage hätte hingegen zur Folge gehabt, dass gar kein Geld zur Verfügung steht. Nun aber sieht es so aus, als könne Wildeshausen mit einer Förderung rechnen. Wie der Landkreis den Mitgliedern des Jugenhilfeausschusses mitteilte, hat die Bundesregierung zum Jahreswechsel dem Bundesrat den Entwurf eines Gesetzes zum Ausbau der Kindertagesbetreuung zur Zustimmung zugeleitet. Damit soll das Investitionsprogramm für die Jahre 2017 bis 2020 umgesetzt werden. Das niedersächsische Kultusministerium beabsichtigt, nach in Kraft treten des Bundesgesetzes die Mittel an die Kommunen weiterzuleiten. Das geschieht wohl in der bisherigen Weise über eine neue Richtlinie zum Ausbau der Tagesbetreuung (RAT). Die jedoch entstandene Lücke vom 1. Januar bis 30. Juni soll ebenfalls geschlossen werden, sodass die Stadt Wildeshausen darauf hoffen kann, bald Geld zu bekommen. Beantragt sind 180 000 Euro. Der Landkreis hatte bereits im Juni die Zuwendung von 46 500 Euro für den Neubau der Krippengruppe bewilligt. Die für das vergangene Jahr im städtischen Haushalt veranschlagten 123 500 Euro wurden in den neuen Haushalt übertragen, um schnell handlungsfähig zu sein. „Wir halten in jedem Fall den Förderantrag aufrecht“, teilt Stadtpressesprecher Sebastian Pundsack mit. „Wir wollen so schnell wie möglich bauen.“

Für Kinder vom vollendeten ersten bis zum dritten Lebensjahr besteht ein Rechtsanspruch auf einen Krippenplatz. Zwar richtet sich der Anspruch gegen den Jugendhilfeträger, den Landkreis Oldenburg, doch per Vereinbarung nehmen die Kommunen diese Aufgaben seit vielen Jahren wahr. Tendenziell ist nach Einschätzung der Stadt Wildeshausen von einem weiter steigenden Krippenplatzbedarf auszugehen.

Die tatsächliche Zahl lässt sich jedoch schwer kalkulieren, da nicht genau abzuschätzen ist, wie viele Kinder in den kommenden Jahren in Wildeshausen geboren werden, in die neuen Baugebiete ziehen oder aus den Ländern der Europäischen Union sowie Bürgerkriegsländern in die Kreisstadt ziehen und Krippenplätze benötigen. - dr