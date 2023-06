„Stadt hat sich nicht gemeldet“: Investoren kritisieren Wildeshauser Verwaltung

Von: Dierk Rohdenburg

Abbruch an der Bahnhofstraße: Haus Nummer 20 ist komplett zerstört, Haus Nummer 18 teilweise. © dr

Wildeshausen – Die Besitzer der am 30. Mai abgerissenen „Oldenburger Hundehütte“, einem Gebäude an der Bahnhofstraße 20 in Wildeshausen, widersprechen der Aussage von Bürgermeister Jens Kuraschinski und Fachbereichsleiter Hans Ufferfilge, „alles erdenklich Mögliche zum Erhalt des Wohnhauses getan zu haben“.

Das geht aus einer Stellungnahme der Eigentümer hervor, die den Ratsfraktionen vorliegt. In einem Schreiben der Architekten an die Eigentümer wird die Darstellung bestätigt.

Seit dem 6. März 2022, an dem das Bauvorhaben sowie der Abriss des Bestandsgebäudes bei der Stadt bekannt gegeben worden seien, habe die Stadtverwaltung kein Gespräch über den gewünschten Erhalt der Immobilie geführt, kritisieren die Eigentümer. Sie planen nach eigenen Angaben ein Mehrfamilienhaus mit sechs Wohneinheiten und Gewerbeflächen im Erdgeschoss (für eine heilpädagogische Tagesgruppe für Kinder und eine Außenwohngemeinschaft für Jugendliche der Diakonie). Das Gebäude solle zwei Voll- sowie ein Staffelgeschoss erhalten, klimaneutral sein und auf dem rund 2.000 Quadratmeter großen Grundstück eine Fläche von 422 Quadratmetern belegen.

Zusage aus dem Stadthaus am 21. Februar 2023

Laut den Eigentümern wurde das Bauvorhaben am 8. Dezember 2022 detailliert bei der Stadt Wildeshausen vorgestellt und befürwortet. Bis Februar sei das Planverfahren in enger Abstimmung mit dem Stadthaus erfolgt, sodass der Fachbereich Bau am 21. Februar per E-Mail an den Architekten bestätigt habe, dass das Bauvorhaben so durchgeführt werden könnte.

Am 20. April, so die Eigentümer, habe man den finalen Bauantrag sowie die (nicht unbedingt erforderliche) Abbruchanzeige bei der Stadt eingereicht. Für den 30. Mai habe man der Abbruchfirma den Auftrag erteilt. „Aufgrund der Einsturzgefahr des Wohnhauses Nummer 20 war eine Entkernung nicht mehr möglich. Die Sortierung der Materialien sollte nach dem Abbruch durchgeführt werden“, heißt es.

Verfügung des Landkreises blieb beim Anwalt liegen

Die Besitzer der Immobilie wollen während ihres Urlaubs am 16. Mai im Ausland durch Zeitungsberichte erstmals davon erfahren haben, dass die Stadt einen möglichen Abriss des Hauses verhindern will. Erst am 20. Mai sei ihnen ein Schreiben, datiert vom 17. Mai, mit der normalen Post zugegangen. Am 25. Mai habe der Anwalt der Eigentümer der Stadt per E-Mail mitgeteilt, dass ab Ende Mai mit dem Abriss des Gebäudes begonnen werden darf und dieser am 31. Mai um 8 Uhr beginnen soll.

„Mit Ablauf des 30. Mai lag uns keine Mitteilung der Stadt oder des Landkreises vor, keinen Abbruch vorzunehmen“, schreiben die Eigentümer, berichten jedoch, dass die Verfügung des Landkreises, nicht abbrechen zu dürfen, am Freitag, 26. Mai um 12.20 Uhr bei der Rechtsanwaltskanzlei in Oldenburg eingegangen sei. Durch Urlaubs- sowie die Pfingstfeiertage habe die Kanzlei die Verfügung erst am Mittwoch, 31. Mai, um 11.41 Uhr weitergeleitet – zu einem Zeitpunkt, als das Haus bereits abgebrochen gewesen war.

Stadt soll keinen Kontakt zu Eigentümern aufgenommen haben

Mit Schreiben vom 15. Juni an die Stadt und den Landkreis habe die Anwaltskanzlei aufgeführt, dass die Eigentümer kein Verschulden trifft, den angemeldeten Abriss am 31. Mai ausgeführt zu haben. Die Eigentümer wundern sich darüber, dass bislang niemand aus der Stadtverwaltung Kontakt zu ihnen aufgenommen habe.

„Bis zur Einreichung des Bauantrags am 20. April sind uns Planungskosten in Höhe von 47.100 Euro entstanden; hätten wir Kenntnis von den Plänen für den Erhalt des Wohnhauses durch die Stadt Wildeshausen gehabt, hätten wir dieses Bauvorhaben niemals vorangetrieben und diese hohen Planungskosten für ,den Mülleimer‘ produziert“, schreiben die Eigentümer, die die Stadtverwaltung ausdrücklich von ihrer Schweigepflicht über interne Verwaltungsangelegenheiten entbinden, „damit die tatsächlichen Abläufe im Planverfahren (...) bekannt gemacht werden“.