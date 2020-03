Stadt und Gilde sagen Schaffermahl ab

Wildeshausen – Vor dem Hintergrund der besonderen Situation des sich ausbreitenden Coronavirus (SARS-CoV-2) haben der Bürgermeister der Stadt Wildeshausen und General der Gilde, Jens Kuraschinski, und Oberst Wilhelm Meyer am Freitagmorgen den Entschluss gefasst, das für Mittwoch, 25. März, geplante traditionelle Schaffermahl abzusagen.

„Das erhöhte Risiko einer Ausbreitung beziehungsweise Ansteckung ist dann anzunehmen, wenn eine größere Anzahl von Menschen auf dichtem Raum zusammenkommt, dies wäre beim Schaffermahl der Fall gewesen. Das Risiko möchten wir nicht eingehen, denn die Gesundheit der Gäste und deren Angehörige steht für uns an höchster Stelle“, so Kuraschinski in einer Pressemitteilung.

„Mit der Absage schließen wir uns den bisher allgemein ausgesprochenen Empfehlungen zur Minimierung der Virusausbreitung an, auch wenn wir deutlich unterhalb einer Personenzahl von 1 000 Besuchern liegen“, so Meyer.

Zum Schaffermahl waren rund 150 Personen in den historischen Rathaussaal eingeladen worden, unter anderem der Präsident der Bremischen Bürgerschaft, Frank Imhoff, als Ehrengast.