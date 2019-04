Stadt bietet Areal an

DLRG könnte ins Gewerbegebiet ziehen

+ Weiter auf der Suche: die DLRG aus Wildeshausen. Foto: DLRG

Wildeshausen – Die Stadt Wildeshausen bietet der Deutschen Lebensrettungs-Gesellschaft (DLRG) ein Gewerbegrundstück an der Böttcherstraße in der Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme an. Dort könnte der Verein einen Neubau errichten. Alternativ wäre ein solcher auf dem Grundstück neben dem Feuerwehrhaus in der Pagenmarsch denkbar. Das Areal könnte im Rahmen eines Erbbaurechtsvertrages erworben werden. Die DLRG müsste jedoch bis zum 31. Dezember eine konkrete Planung vorlegen, die Ansichten, Schnitte sowie Raumbelegung und Raumbedarfsdarstellung enthält, so der Beschluss des Verwaltungsausschusses von Donnerstagabend. Zudem seien gewählte Größe, Finanzierungsplanung, Fördermitteleinsatz sowie Betriebskostenplanung anzugeben.