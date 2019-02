Griff in die Kreiskasse: Mehr als 300.000 Euro unterschlagen

Wildeshausen - Von Ove Bornholt. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Oldenburg zu einem großen Betrugsfall in der Verwaltung des Landkreises Oldenburg sind abgeschlossen. Auf Anfrage unserer Zeitung teilte die Anklagebehörde mit, dass sie von einem Schaden in Höhe von 311.568,20 Euro ausgeht. Der Landkreis hatte den Griff in die Kreiskasse Anfang Juni 2017 öffentlich gemacht, kurz nachdem Landrat Carsten Harings davon erfahren hatte.

Die Staatsanwaltschaft hat gegen eine 52-jährige und eine 49-jährige Angeschuldigte Anklage bei der Großen Strafkammer des Landgerichts in Oldenburg erhoben. Der 52-jährigen inzwischen ehemaligen Mitarbeiterin des Landkreises werden insgesamt 228 Taten vorgeworfen, wobei sie jeweils tateinheitlich einen Betrug, eine Urkundenfälschung und eine Untreuehandlung im besonders schweren Fall begangen haben soll. Sie war im Bereich Soziales beschäftigt.

„Die Angeschuldigte erstellte als Mitarbeiterin des Landkreises Oldenburg mutmaßlich 228 Auszahlungsanordnungen und bestätigte mit ihrer Unterschrift wahrheitswidrig, dass für diese ein sachlicher Grund vorlag. Zudem soll sie auf den Auszahlungsanordnungen die Unterschrift ihrer Vorgesetzten gefälscht haben“, so die Staatsanwaltschaft. Des Weiteren soll die 52-Jährige die Auszahlungsbeträge nicht an die Kunden des Jobcenters weitergeleitet, sondern diese für eigene Zwecke verwendet haben. So viel zu der Anklage gegen sie.

Der 49-jährigen Angeschuldigten wird vorgeworfen, in 59 Fällen Geldwäsche betrieben zu haben. Sie soll über Buchgeldforderungen in Höhe von 20.566,70 Euro verfügt haben, welche die 52-Jährige in ihrer Funktion beim Landkreis durch Untreue und Betrug erlangt haben soll. Letzteres soll der 49-Jährigen bewusst gewesen sein.

Häufige Abhebungen machen skeptisch

Der Betrug war aufgeflogen, als sich die Kreisangestellte eines Morgens Ende Mai 2017 nach dem verfügbaren Bargeld in der Kreiskasse erkundigte und ein paar Stunden später mit einer Zahlungsanforderung über 500 Euro erschienen war. Dass Mitarbeiter im Bereich Soziales Bargeld an Bedürftige ausgeben, ist keine Seltenheit. Unüblich war in den Augen des Kassenleiters allerdings der zeitliche Abstand zwischen der Anfrage am Vormittag und dem Abholen ein paar Stunden später. Der Mann schöpfte Verdacht, recherchierte und stellte fest, dass die Frau „erkennbar häufiger Bargeldauszahlungen veranlasst hat“, so Landrat Harings bei dem Pressegespräch Anfang Juni 2017. „Wenn jemand betrügt oder unterschlägt, hat er in dieser Verwaltung nichts zu suchen. Wir werden die Sache hart und gradlinig verfolgen sowie mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln ahnden“, betonte er.

Der Landkreis hatte die Mitarbeiterin freigestellt, nachdem diese die Auffälligkeiten nicht erklären konnte, und Anzeige bei der Staatsanwaltschaft erstattet. Die machte sich an die Arbeit. „Im Rahmen der Ermittlungen werden über 340 Fälle aus den Jahren 2010 bis 2017 überprüft“, so Staatsanwalt Torben Tölle. Auf die Hilfe der beiden Frauen konnte die Behörde nicht zählen. „Die Angeschuldigten haben sich nicht zu den Tatvorwürfen eingelassen“, heißt es in der Mitteilung der Staatsanwaltschaft. Doch die Ermittler sind nun mit ihrer Überprüfung fertig, woraufhin die Anklage erhoben wurde. Und zwar beim Landgericht Oldenburg wegen des möglichen hohen Strafmaßes.