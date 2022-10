St. Peter in Wildeshausen: Werktags-Gottesdienste ziehen ins Waltberthaus um

Von: Dierk Rohdenburg

Energie sparen: Auch in der St.-Peter-Kirche ist das das Gebot der Stunde. © dr

Wildeshausen – Weniger Heizen, Warmwasser und Strom einsparen – das ist nicht nur in Betrieben und Privathaushalten die Devise. Auch die Kirchengemeinden prüfen, wie und wo sie ihren Energieverbrauch eindämmen können.

In der katholischen St.-Peter-Kirchengemeinde in Wildeshausen und Ahlhorn schlägt der Gasverbrauch in der Kirche allerdings gar nicht so sehr in die Kasse. „Weil wir in der Diaspora sind, erstattet uns das Offizialat in den Sakralgebäuden die Rechnung zu 90 Prozent zurück“, erläutert Provisor Bernhard Kramer die Sondersituation der Katholiken in Wildeshausen und Ahlhorn in evangelisch-lutherischem Gebiet. Dennoch sei man ebenfalls bestrebt, zu sparen, wo es geht. Pastor Ludger Brock habe beispielsweise angeregt, die werktäglichen Gottesdienste ins Waltberthaus zu verlegen. Am Wochenende sollten die Messen allerdings zunächst in der Kirche gefeiert werden, wo die Temperatur aber ebenfalls auf 16 Grad reduziert wird. „Die meisten Besucher haben ja Mäntel an“, so Kramer. Deutlich niedriger dürfe man aber dann auch nicht gehen, damit die Orgel nicht geschädigt würde. Auch Temperaturschwankungen seien nicht förderlich.

200 Plätze stehen im Waltberthaus zur Verfügung

Theoretisch wäre es sogar möglich, Gottesdienste bis zu 200 Personen in den Saal des Waltberthauses zu verlegen. „Wenn man die Stuhlreihen gut aufstellt, geht das“, sagt Kramer. Allerdings sei die Gemeinde wegen der wieder steigenden Corona-Zahlen vorsichtig. In der Kirche könnten sich die Gläubigen besser verteilen, sodass die Infektionsgefahr deutlich geringer sei.

In den Gemeinderäumen, wie beispielsweise dem Pfarrbüro, wurde die Temperatur bereits auf 19 Grad reduziert. Daneben sieht die Energiesparverordnung der Bundesregierung vor, Gebäude und Baudenkmäler nicht mehr zu beleuchten. Für Bildungs- und karitative Einrichtungen wie Kitas, Schulen, Pflegeheime und Krankenhäuser gelten Ausnahmen von einigen Vorschriften.