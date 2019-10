Sprinter kracht ins Heck eines Seats

Drei Fahrzeuge sind am Mittwoch in einen Auffahrunfall verwickelt worden, der sich gegen 17 Uhr auf der Glaner Straße in Wildeshausen ereignet hat. Ein schwarzer Mercedes Sprinter ist aus bislang unbekannten Gründen auf Höhe der Privatschule Spasche gegen das Heck eines Seats geprallt. Durch die Wucht der Kollision wurde dieser Wagen noch auf einen Opel vor ihm geschoben. Mindestens eine Person verletzte sich bei dem Unfall und wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Für die Unfallaufnahme wurde die Straße in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Foto: Bornholt