Sportschützen des SV Altona holen neun Medaillen bei Deutscher Meisterschaft

Von: Dierk Rohdenburg

Die erfolgreichen Schützen des SV Altona: Burkhard Hackmann, Eike Stöver, Bernd Kurmann, Frank Schach, Gernot Nienkerk, Thorsten Hapke, Till Meierdirks, Erik Hanken und Michael Augustin (hinten von links) sowie Hans-Ludwig Hapke, Hermann Revermann, Daniel Krämer und Uwe Funke (vorne von links). © Verein

Wildeshausen/Altona – Die Sportschützen des SV Altona haben bei den diesjährigen Deutschen Meisterschaften in München neun Medaillen gewonnen und damit einen neuen Vereinsrekord aufgestellt.

Das Altersklassen-Team holte sich Gold in der Disziplin Skeet mit den Schützen Erik Hanken, Michael Augustin und Daniel Krämer. Eine volle Altonaer Treppe gab es in der Wertung Skeet SK 2 (40 bis 50 Jahre). Dort gewann Thorsten Hapke Gold, dicht gefolgt mit jeweils einer Scheibe Abstand von Eike Stöver (Silber) und Gernot Nienkerk (Bronze). Mit einer ebenfalls starken Leistung gewann die Altonaer Skeet-Mannschaft AK 1 (21 bis 50 Jahre) mit den Schützen Till Meierdirks, Frank Schach und Thorsten Hapke die Silbermedaille. In der Wertung Skeet AK 3 (50 bis 60 Jahre) gewann Daniel Krämer die Silbermedaille, Erik Hanken holte sich die Bronzemedaille.

Auch in der Disziplin Wurfscheibe Doppeltrap konnten die Altonaer Medaillen gewinnen. So holte sich Uwe Funke die Silbermedaille in der AK 4-Wertung, und die Mannschaft mit den Schützen Uwe Funke, Michael Augustin und Hans-Ludwig Hapke gewann die Bronzemedaille. „Das ist schon wirklich ein großartiger Erfolg für unseren Verein. Jede einzelne Medaille hat ihre Geschichte und macht uns auf das Erreichte sehr stolz“, bilanzierte Eike Stöver die Leistung.

Auch der Nachwuchs ist schon erfolgreich

Während die erfahrenen Schützen bereits große Erfolge gewohnt sind, stand für zwei Wildeshauser Mädchen die erste Deutsche Meisterschaft in München an. Für Franziska Pleus (Skeet Schüler) und Jette Stöver (Skeet Jugend), die beide erst seit einem Jahr diesen Sport betreiben, war das eine große Herausforderung, die beide sehr gut meisterten. Die Mädchen schießen für den WTC Oldenburger Münsterland, der für seine starke Jugendabteilung bekannt ist. Pleuß belegte Platz 11 und Jette Platz 4 mit fünf Scheiben Abstand zur Bronzemedaille. In der Mixed-Wertung Skeet belegten Jette Stöver und Arnd Brengelmann den siebten Platz. Der vierte im Bunde, Mark-Philipp Stöver, erreichte das Finale in der Skeet-Juniorenwertung und belegte in der Endabrechnung den fünften Platz.

Der Wildeshauser Nachwuchs vom WTC Oldenburger Münsterland: Franziska Pleus, Arnd Brengelmann und Jette Stöver (v.l.) © Verein