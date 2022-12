Spontane Aktion: Gymnasium Wildeshausen packt Pakete für die Ukraine

Von: Dierk Rohdenburg

Vollgepackt: Sebastian Schell hatte mit so vielen Päckchen gar nicht gerechnet. © Gymnasium

Wildeshausen – Das Gymnasium Wildeshausen hat in einer schnell organisierten Aktion zahlreiche Pakete für die Ukraine gepackt und auf den Weg gebracht.

Davon berichtet die Schule in einer Pressemitteilung. Als Lehrer Sebastian Schell vom Gymnasium Wildeshausen von der der aktuellen Hilfsaktion der DHL für die Ukraine erfahren habe, habe er sofort daran gedacht, dass sich die Schüler und Lehrer daran beteiligen könnten, so Pressesprecher des Gymnasiums, Rüdiger Baumgarten. Jeder hilfsbereite Bürger könne im Rahmen dieser Aktion ein Paket für Bedürftige in den Krisengebieten packen, und zur Post bringen. Den Transport in Richtung Ukraine und die Versandkosten übernehme dann die DHL.

Schell warb bei allen Kollegen und Schülern für die Aktion. Seine Bitte war, dass jeder etwas spendet, was nützlich und neuwertig ist, seien es Süßigkeiten, Spielzeug oder nützliche elektronische Geräte. Am letzten Schultag des Jahres sollten die Hilfsgüter dann in den einzelnen Klassen gesammelt und in Paketen verpackt werden.

Zwei Anhängerladungen zu DHL transportiert

„Ich habe damit gerechnet, dass sich vielleicht einige Klassen beteiligen und dann jeweils Pakete von der Größe eines Schuhkartons spenden“, so Schell. Was dann aber wirklich zusammengekommen war, als er die Sammelstation erreichte, hat ihn vollkommen überrascht: So gut wie jede der 30 Klassen sowie Oberstufenkurse hatte sich beteiligt, zudem gab es auch Pakete vom Kollegium und aus dem Sekretariat. Die Pakete erreichten teilweise fast die zulässige Obergrenze von 20 Kilogramm.

Der Anhänger, den Schell mitgebracht hatte, um die Pakete noch am Vormittag zur DHL-Station zu transportieren, reichte bei Weitem nicht aus. Zwei Anhängerladungen voller Spendenpakete brachten Schell und einige Schüler seiner Klasse weg. Von Gebäck über Schulmaterial, Spielen und sogar brandneuen Trikots der Nationalmannschaft war alles dabei.

Schell bedankte sich bei allen Spendern und Organisatoren für die überragende Beteiligung, bevor er mit seinen Helfern verspätet und leicht durchgeschwitzt, aber zufrieden an der vormittäglichen großen Schulweihnachtsfeier teilnehmen konnte.