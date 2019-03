Spielsüchtiger Betrüger wurde erpresst

Amtsgericht verurteilt 20-Jährigen / Im Internet knapp 12 000 Euro ergaunert

Wildeshausen/Ahlhorn – Blickt man nur auf die nackten Zahlen, saß am Mittwochvormittag ein dreister Betrüger auf der Anklagebank im Amtsgericht Wildeshausen. Der 20-jährige Ahlhorner hatte monatelang im Internet Automotoren und -zubehör sowie andere Waren verkauft – ohne sie zu besitzen. 11 880 Euro ergaunerte er. Doch in dem Verfahren zeigte sich, dass der junge Mann spielsüchtig war. Zudem gab er an, erpresst worden zu sein. Letztendlich beließ es das Gericht bei einer Bewährungsstrafe und ordnete eine Betreuung durch den Verein „Brücke“ in Wildeshausen an, der sich um straffällige Jugendliche kümmert. Wäre das Erwachsenenstrafrecht angewendet worden, stünden vier Jahre Freiheitsstrafe im Raum, verdeutlichte die Richterin dem Angeklagten, dass die Sache auch ganz anders hätte ausgehen können.