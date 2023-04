Spielplatz an der Wittekindstraße unsicher?

Von: Ove Bornholt

Teilen

Erdarbeiten zur Umgestaltung der Wiese an der Wittekindstraße laufen bereits. © bor

Die katholische Kirchengemeinde warnt, dass der geplante Spielplatz zu nahe an der Wittekindstraße liegt. Das Thema wird im Ausschuss beraten.

Wildeshausen – Der Bauausschuss berät am Donnerstagabend, 27. April, ab 18.15 Uhr im Stadthaus unter anderem über den geplanten Spielplatz an der Wittekindstraße in Wildeshausen. Das Planungsbüro hat inzwischen einen Vorschlag zur Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen erstellt und wird den aktuellen Stand der Planung in der Sitzung vorstellen. In der Vergangenheit hat zum Beispiel die Schützengilde Bedenken geäußert. In der Liste der Stellungnahme von Bürgern und öffentlichen Einrichtungen fehlt die Gilde allerdings. Dafür ist die katholische Kirche vertreten, die in Person von Provisor Bernhard Kramer einige Probleme anspricht.

„Wir geben zu bedenken, dass von der Nähe zur Wittekindstraße und zu den nebenliegenden Gewässern eine nicht unerhebliche Gefahr für die Kinder ausgeht“, schreibt Kramer. Auch derzeit befände sich der Kinderspielplatz in räumlicher zum Gewässer, erwidern die Planer mit Bezug auf den bestehenden Platz hinter dem Burgberg. Der ist allerdings ein gutes Stück weiter von der nächsten Wasserfläche entfernt. In diesem Zuge verweisen die Planer dann auch auf geplante Sicherheitsvorkehrungen der Stadt wie eine Einzäunung des neuen Spielplatzes. Das Thema Verkehrssicherheit greift das Büro in seiner Antwort nicht auf. Allerdings hat sich dazu im Zuge der Planung auch die Polizei nicht geäußert.

Idyllische Burgwiese gefährdet?

Außer dem Bau des neuen Spielplatzes ist anstelle des alten auch die Errichtung eines Multifunktionsplatzes vorgesehen. „Wir sehen die Burgwiese als bisher ruhespendende, idyllische Lokalität als gefährdet an“, schreibt Kramer zu der Gesamtmaßnahme. Und: „Weiterhin wäre zu beachten, dass nicht durch entsprechende Bepflanzungen Verstecke für Betäubungsmittel-Machenschaften geschaffen werden.“ Im Zuge der Ausbauplanung würden konkrete Maßnahmen zur Gefahrenabwehr durch Drogenkonsum Thema sein, erwidern die Planer. Denn jetzt geht es erst einmal nur um die Änderung des Bebauungsplans der genannten Bereiche.

Kritik auch von Schulze Temming-Hanhoff

Zu den Kritikern gehört auch der fraktionslose Ratsherr Karl Schulze Temming-Hanhoff. Unter anderem schreibt er: „Es ist abenteuerlich, die Wohnanlage in den Planungsunterlagen als ,Gewerbetrieb‘ zu bezeichnen, um so offensichtlich auf ein Lärmgutachten verzichten zu können.“ Gemeint ist das Gebäude Wittekindstraße 5. Durch seien „sowohl gewerbliche Nutzungen (IT Betrieb) als auch Wohnungen vorhanden“, schreiben die Planer.

Außerdem hinterfragt Schulze Temming-Hanhoff die Aufhebung des „Pflanzgebotes“ für Privatgrundstücke an der Hunte-Abbruchkante. Änderungen in diesem Bereich werden auch in der Sitzung beraten. Die Stadt habe erkannt, „dass sich das Anpflanzgebot in der öffentlichen Grünfläche besser umsetzen lässt als im Bereich der privaten Grünflächen“, verteidigen die Planer diese Entscheidung.