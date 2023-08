Spielplatz am Burgberg demontiert, Bau des Multifunktionsplatzes früher

Von: Dierk Rohdenburg

Die Schaukel kommt auf den Anhänger: Das Spielgerät soll an der Kornblumenstraße wieder aufgebaut werden. © dr

Die Geräte auf dem Spielplatz am Burgberg in Wildeshausen wurden früher als geplant entfernt. Dort soll ein Multifunktionsplatz entstehen.

Wildeshausen – Ein Aufschrei ging durch die Facebook-Gruppe „Du bist Wildeshauser, wenn ...“, als eine Bürgerin vor knapp zwei Wochen ein Foto vom Spielplatz am Burgberg veröffentlichte und kritisierte, dass dort mitten in den Sommerferien die Spielgeräte abmontiert werden, obwohl der neue Spielplatz auf der Burgwiese noch gar nicht fertig ist.

Die Wildeshauser Stadtverwaltung sprach am 7. August von „Irritationen“ bei den Bürgern und wies darauf hin, dass lediglich die Spielgeräte oder Gegenstände abgebaut wurden, die abgängig waren oder vom TÜV beanstandet wurden. „Die übrigen Spielgeräte bleiben dort noch, bis der neue Spielplatz genutzt werden kann“, hieß es von Pressesprecher Hans Ufferfilge.

Spielgeräte schon jetzt entfernt

Das hat sich erledigt. Neun Tage später, am Mittwochvormittag, wurden nun doch alle anderen Spielgeräte entfernt. „Aufgrund eines vorgezogenen Baustarts für den Multifunktionsplatz auf dem alten Spielplatz am Burgberg hat sich die Notwendigkeit ergeben, die verbliebenen Spielgeräte bereits jetzt abzubauen“, teilte Stadtpressesprecher Hans Ufferfilge auf Nachfrage mit. Die Spielgeräte würden auf dem gerade im Bau befindlichen neuen Spielplatz an der Kornblumenstraße wieder eingebaut. Hier erlaube der Baufortschritt den direkten Wiedereinbau der Geräte.

„Infolge der bauübergreifenden Maßnahmen und der zeitlichen Optimierung der Abläufe auf mehreren Baustellen hat sich die Verwaltung für eine frühere Umsetzung der Spielgeräte entschieden und bittet um Verständnis bei den Nutzern“, so Ufferfilge. Im Bereich des Pausenhofes der Holbeinschule sowie der Realschule, die sich in direkter Nachbarschaft der Burgwiese befinden, stünden die Spielgeräte außerhalb der Schulzeiten der Öffentlichkeit zur Verfügung. Bei der Holbeinschule steht auch ein im April 2021 am Fuße des Burgbergs aufgestelltes Klettergerüst, das durch Geld der Trauergesellschaft des verstorbenen Wildeshauser Kaufmanns Hans Lenzschau und aus Mitteln der Stadt finanziert wurde. Der Umzug des Spielgerätes ist mit der Familie Lenzschau abgesprochen.

Multifunktionsplatz muss schnell gebaut werden

Bei dem Multifunktionsplatz am Burgberg handelt es sich ebenso wie beim Abenteuerspielplatz mit Burg um ein Projekt im Rahmen der Städtebauförderung „Lebendige Zentren“, das in einem zeitlichen Zusammenhang umgesetzt werden muss. Der neue Spielplatz zwischen der Gersten- und der Kornblumenstraße im Baugebiet „Vor Bargloy“ ist hingegen schon lange überfällig und soll bis spätestens Ende des Jahres fertiggestellt sein.