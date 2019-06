Spielmannszug fordert Ablösesumme vom Offizierskorps

Tambourmajor Jens Hoffmann beklagt Schwächung

+ © Bornholt Adjutant Andreas Tangemann (links) und Oberst Willi Meyer (rechts) mussten sich mal wieder mit Thomas Schwoll und Peter Petersen (von links) auseinandersetzen. © Bornholt

Wildeshausen – Beim Rockappell am Mittwoch auf der Herrlichkeit hagelte es einige Beschwerden an die Adresse von Oberst Willi Meyer und Adjutant Andreas Tangemann. Zwar schmückte sich der Spielmannszug mit dem Schild „Königlicher Spielmannszug“, weil Jan Hoffrogge am Dienstagabend den letzten Vogel von der Stange geholt hatte, doch Tambourmajor Jens Hoffmann zog den Oberst mit den Worten „wir müssen reden“ zur Seite. „Wir stellen mittlerweile den General, wir haben einen Fähnrich gestellt, den Hauptmann der Wache und nun auch noch den König. Dazu kommen der Aushilfsoberst und der Aushilfsadjutant. So langsam müssen wir über eine Ablösesumme reden.“