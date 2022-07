Regen macht dem Zauber ein Ende

Von: Gero Franitza

Überlebensgroße, mysteriöse „Stelzen-Elfen“ mischten sich am Sonntag unter die Besucher auf der Wildeshauser Burgwiese. © Franitza

Wildeshausen – Die Stimmung war freundlich und gelöst, die Erwartungen hoch, die Vorfreude ebenso. Dass das Finale der zweiten Auflage der „SpielART“ im Rahmen der Wildeshauser „Sommerkultur“ am Sonntag dem einsetzenden Regen zum Opfer fiel, haben sicherlich alle der rund 300 Besucher auf der Burgwiese bedauert. Enttäuscht dürfte dennoch keiner von ihnen den Heimweg angetreten haben.

Denn bis zum Beginn des Auftritts des Zirkus’ „unARTiq“ war das bunt gemischte Publikum aus allen Altersgruppen bestens unterhalten worden. Wo man hinblickte: Schmunzeln und Staunen, Lächeln und Lachen allenthalben.

„Wir sind froh, dass wir es bis hierhin geschafft haben“, sagte Lisa Rinne von „unARTiq“ nach dem wetterbedingten Abbruch ihres Programms. Ihr Partner Andreas Bartl und sie haben die „SpielART“ mit ins Leben gerufen, organisiert und umgesetzt. Den Wetterberichten nach sei es schon ein Erfolg gewesen, den Besuchern so viel Programm bieten zu können. Doch Akrobatik an und auf dem 8,5 Meter hohen Portal wäre bei dem einsetzenden und immer stärker werdenden Regen nicht mehr möglich gewesen.

Eröffnet hatte den erlebnisreichen und unterhaltsamen Nachmittag das Duo „Ti-Soeurs“ aus Oldenburg, das zunächst gemeinsam – es folgte eine Solo-Einlage – Akrobatik am Vertikal-Tuch präsentierte. Zu perfekt abgestimmter Musik wanden sich beiden „Schwestern“ Natalie und Magali daran in die Höhe, formten kunstvolle Figuren, ließen sich in die Tiefe fallen und bremsten mühelos wieder ab. Das Publikum spendete begeistert Applaus.

„Ti-Soeurs“: Akrobatik mehrere Meter über dem Boden. © Franitza

Ganz und gar mystisch wirkten die Wesen des Stelzen- und Maskentheaters „Waldwesen“. Überlebensgroß überragten die schmetterlingsartigen Wesen und ein Troll die Besucher und bewegten sich während der Pausen anmutig durch die Menge. Die höchst aufwendigen Kostüme und die abermals perfekte abgestimmte Musik machte die Gruppe zum oft fotografierten Hingucker. An dem Stand der Zirkusschule „Sternchen“ konnten Kinder sich derweil selbst mit diversen Jongliergeräten und einem „Hochseil“ vertraut machen.

Spielen sich die Bälle zu: Humor und Akrobatik mit „Spot the Drop“ aus Wuppertal. © Franitza

Das Wuppertaler Jonglage-Duo „Spot the Drop“, Niels Seidel und Malte Steinmetz, hatte das Publikum mit viel Witz und Spielfreude fest in der Hand. Mit Klappstühlen, Koffern, Bällen, Ringen und Jonglage-Keulen zeigten sie auf einer kleinen Bühne ihr Programm „Vorwürfe & Handgreiflichkeiten“ – der Titel kann dabei durchaus wörtlich verstanden werden. Es war nicht zuletzt die Mischung aus Artistik und trockenem Humor, die sichtlich gut ankam. „Ich habe das böse Z-Wort gehört“, sagte Seidel gespielt genervt, „Zugabe“, nach dem tosenden Schlussapplaus. Dass die beiden Künstler ebenso als Kabarett-Duo durchgehen könnten, bewiese dann ihre letzte Nummer: der „Bocksprung des Todes“, bei dem sich Humor und blitzschnelle Akrobatik vermischte. Nur zu bereitwillig ließen sich die Zuschauer von den Wuppertalern zum Nachsprechen oder Jubeln animieren.

Beste Unterhaltung trotz des mäßigen Wetters. © -

„Das Wetter ist mit eingekauft“, hatte Birte Hogeback vom Stadtmarketing zu Beginn der Veranstaltung gegen 15 Uhr noch scherzhaft gesagt. Die Besucher hatten sich von Regenprognosen offenbar nicht abhalten lassen und so war die Burgwiese bereits kurz nach dem offiziellen Beginn gut besucht. Und auch wenn ab und an immer wieder ein paar Tropfen herniedergingen, schien das niemanden zu stören. Wer wollte, konnte sich mit den verteilten, leuchtend orangefarbenen Regenponchos der Stadt Wildeshausen gegen den Regen wappnen.