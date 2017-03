Pastorin Spieker-Lauhöfer übernimmt Seelsorge am Johanneum

Wildeshausen - Pastorin Sabine Spieker-Lauhöfer, vielen Wildeshausern bekannt aus ihrer Arbeit in der Diakonie Himmelsthür, hat seit wenigen Tagen die Stelle der evangelischen Seelsorgerin im Krankenhaus Johanneum in Wildeshausen übernommen.

So richtig los geht ihre Tätigkeit allerdings erst am Montag, 20. März, denn dann ist sie montags, mittwochs und freitags ab 13.30 Uhr im Krankenhaus erreichbar und steht nicht nur Patienten, sondern auch den Mitarbeitern zur Verfügung.

Laut Synodenbeschluss soll an allen Krankenhäusern eine evangelische Seelsorge angeboten werden. Die 57-jährige Spieker-Lauhöfer hat eine volle Stelle bei der Landeskirche in Oldenburg. Seit Ende 2014 hat sie ihre Tätigkeit in den Krankenhäusern in Delmenhorst aufgenommen.

Offen für Arbeit mit katholischem Kollegen

Nun kommt das Johanneum dazu. Bislang hat die Pastorin zwar noch kein eigenes Büro, und auch den katholischen Pfarrer Ludger Brock wird sie noch kennenlernen, aber für Arbeit signalisiert sie große Offenheit. So steht für sie nicht in erster Linie die Konfession des Gesprächspartners im Vordergrund, sondern dessen Anliegen und möglicherweise Nöte. Gerade in säkkularisierten Zeiten müssten die Kirchen zusammenarbeiten. Dabei gebe es aber natürlich auch Unterschiede, denn bei bestimmten Ritualen sei dann der katholische Kollege gefragt, so Spieker-Lauhöfer.

Vor der Pastorin war Diakon Rainer Lübke im Auftrag der evangelisch-lutherischen Kirche Wildeshausen am Krankenhaus tätig. Dieser hatte dort auch Gottesdienste unter dem Stichwort „Atempause“ angeboten. Dieses Angebote möchte Spieker-Lauhöfer fortführen.

dr