Sperrungen geplant: Neue Schwimmstege, Beete, Sitze und Liegen für das Wildeshauser Hunteufer

Von: Dierk Rohdenburg

Kneippbecken an der Hunte: Dort wird es eine zentrale Aufenthaltsfläche geben. © Rohdenburg

Leben am Fluss: In Wildeshausen wird jetzt eine neue Schwimmsteganlage im Bereich der Burgwiese angelegt.

Wildeshausen – Im Bereich der Burgwiese an der Hunte in Wildeshausen reiht sich derzeit Baustelle an Baustelle. So wird dort seit einigen Monaten der Abenteuerspielplatz erstellt. Am Fuße des Burgbergs laufen die Vorbereitungen für den Bau eines Multifunktionsspielfeldes, in der Nähe steht die neue Toilettenanlage. Mit den Arbeiten für eine Steganlage geht es schon bald weiter.

Ziel ist es laut einer Pressemitteilung der Stadt von Montag, im südlichen Teil des Areals auf etwa 3 000 Quadratmetern einen attraktiven Aufenthalts- und Erholungsbereich zu entwickeln.

Neben einem neuen entschleunigenden Wegesystem in den Farbtönen beige-grau, das verschiedene Blickwinkel auf die Hunte bieten soll, entstehen mehrere Aufenthaltsflächen mit vielfältigen Nutzungsangeboten, heißt es von der Stadt.

Wege werden neu verlegt

Zugunsten der neuen Funktionen wird der Hauptweg weiter nach Westen verlegt und mit dem bisherigen roten Klinker wiederhergestellt. Ergänzt wird er durch vier direkt auf das Wasser zulaufenden Wege, die in schwimmenden Stegen und kleinen Sitzbereichen am Wasser münden. „Die Schwimmstege bieten einen Ein-/Ausstieg für Kanuten, Stand-up-Paddler sowie Schwimmer und können darüber hinaus als Sitzdeck genutzt werden“, schreibt die Stadtverwaltung. „Die Sitzbereiche unter den Bäumen sind als Ruhebereiche mit klassischen Parkbänken ausgestattet und ermöglichen einen ungestörten Blick aufs Wasser.“

Rund um das Kneippbecken wird eine zentrale Aufenthaltsfläche mit weiteren Sitzbänken, Kräuterbeeten und drehbaren Liegen entstehen. Über parallel zur Hunte verlaufende Verbindungswege sollen die verschiedenen Bereiche verknüpft und so ein attraktives Wegesystem zum Spazieren entwickelt werden. Dort finden auch die Schilder des Fischlehrpfads ein neues Zuhause. Das gesamte Areal wird mit Gräsern, Stauden sowie drei Bäumen verschönert.

Bereich um die Burgwiese wird großräumig abgesperrt

Das Höhenkonzept baut nach Angaben der Stadt weitestgehend auf den bisherigen Geländehöhen auf. Lediglich die Wege zum Wasser würden um zehn bis 15 Zentimeter erhöht, um die Optik eines Stegs zu imitieren. Alle Wege würden barrierefrei mit einem Gefälle von knapp drei Prozent ausgeführt, um die Entwässerung zu gewährleisten.

Wieder frei: Die Sperrung des Weges in Richtung St.-Peter-Kirche ist aufgehoben worden. © -

Wegen der Bauarbeiten wird der Bereich um die Burgwiese ab Mittwoch, 13. September, großräumig mit Zäunen gesichert. Die Baustellenzufahrt wird über die St.-Peter-Straße erfolgen, an der Konzertmuschel vorbei über den zwischenzeitlich gesperrten Gehweg. Dieser ist inzwischen wieder für Passanten nutzbar. Es ist allerdings erhöhte Vorsicht geboten. Ebenfalls wieder nutzbar ist die Ampel gegenüber der St.-Peter-Kirche.

Gefördert wird die Maßnahme zu zwei Dritteln über das Programm „Lebendige Zentren“, aus dem Wildeshausen insgesamt Gelder in Höhe von rund sechs Millionen Euro für zahlreiche Maßnahmen am Wall, an der Hunte sowie für das Urgeschichtliche Zentrum bekommt. Noch nicht realisiert ist das „Grüne“ Klassenzimmer am Wall.