Launiger Rockappell auf der Herrlichkeit: Dreimaliger Ummarsch scheitert an Sperre

Von: Dierk Rohdenburg

Durchgang verboten: Die Offiziere wollten dem Tambourkorps und den Musikern den Weg in die falsche Richtung versperren. © Bornholt

Wildeshausen – Der Rockappell und der Parademarsch am Pfingstdienstag bringen für die Teilnehmer immer wieder Überraschungen mit sich. Dieses Mal ging es um einen U-Boot-Anleger an der Hunte. Zudem wurde der dreimalige Ummarsch abrupt gestoppt und änderte kurzerhand die Richtung.

Den Rockappell übernahmen in diesem Jahr Hauptmann Hergen Stolle und der Adjutant des Obersts, Hauptmann Manfred Wulf. Letzterer wollte von Tambourmajor Thorsten Niester gleich zu Beginn wissen, warum die Trommler am Montag so ausgelassen in der Eisdiele gefeiert hatten. Das habe an einem Kontrastmittel gelegen, das sie von Wulf erhalten hätten, so Niester. „Das ging bis nach unten durch und sorgte für Heiterkeit.“

Tambourmajor Jens Hoffmann warnte Wulf und Stolle gleich darauf, dass der Spielmannszug an einer Stelle musikalisch zur U-Boot-Flotte umfunktioniert worden sei. Es waren abermals Peter Petersen und Thomas Schwoll, die sich etwas Besonderes für den Rockappell ausgedacht hatten. Sie trugen Seemannskleidung, Vollbärte und grüßten mit „Ahoi“. Sie hätten davon erfahren, dass Wildeshausen am Hunteufer einen U-Boot-Anleger bauen wolle, spielten sie auf die Pläne der Stadt an, im Bereich der Burgwiese eine Steganlage zu installieren. „Wir wollen kontrollieren, ob das funktioniert.“ Die Gilde könne ja sonst mithelfen.

Leichtmatrosen bei den Musikern: Peter Petersen und Thomas Schwoll (r.) im Gespräch mit Hauptmann Manfred Wulf (l.). © -

Spielleute als „Leichtmatrosen“ bezeichnet

Wulf bezeichnete die beiden Spielleute als „Leichtmatrosen“. Petersen habe ja die richtige Größe für ein U-Boot, bei Schwoll habe er da Bedenken. Und als der auch noch fälschlicherweise als seinen Namen Karl-August Kolhoff angab (Kolhoff ist Oberstleutnant, Anmerkung der Redaktion), drohte Wulf ernste Konsequenzen an.

Weiter ging es zu den Offizieren, wo Oberleutnant Frank Görke freimütig zugab, nicht gut in Form zu sein: „Ich war heute Morgen schon in der Kirche. Deshalb sehe ich so durchgeorgelt aus“, erklärte er.

Hauptmann Stolle meldete die Truppen dennoch in weitgehend einwandfreiem Zustand bei Oberst Willi Meyer an, beantragte jedoch, den Parademarsch um zwei Runden zu kürzen. „Drei Umrundungen sind Pflicht“, entgegnete Meyer. „Ich würde gerne auf eine Runde reduzieren“, beharrte Stolle, wurde aber kleinlaut, als Meyer antwortete: „Wir können auch Ihr Amt reduzieren.“

Sperre für den Ummarsch: An dieser Stelle drehte Tambourmajor Thorsten Niester ab. © -

Die ersten beiden Ummärsche liefen gut, dann bauten sich aber Steven Helmers, Anna Möllmann, Mattis Becker und Christian Janssen von Wachkompanie und Musikkorps in Warnwesten am Eingang der Allee auf der Herrlichkeit auf und verhinderten mit zwei Gewehren den Vorbeimarsch an den Offizieren. Kurzentschlossen drehte Niester ab, lief den Weg zurück und kam von der anderen Seite auf das Offizierskorps zu. Dort stellten sich ihm einige Offiziere mit Säbeln entgegen, ließen die Musiker dann aber doch durch. Als der Zug am Ende der Allee von der anderen Seite aus erneut vor der Sperre stoppte, standen sich Musiker und Offiziere Aug in Aug gegenüber. „Niester fragte noch: „Haben wir eine Flex dabei?“, um die Blockade aufzulösen, doch der Zug war endgültig gestoppt.

108 neue Rekruten für die Schützengilde

„Das hat Folgen“, kündigte der Oberst seinem Hauptmann Stolle an. „Kehren Sie ins Rathaus zurück und denken Sie darüber nach. Es wird neue Infos für Sie geben.“

Positive Nachrichten gab es für die Gilde bei der Vereidigung der neuen Rekruten. 108 junge Männer hatten sich angemeldet und legten ihren Eid auf die Fahne ab. Einen ungewollten Lacher verursachte dabei Schatzmeister Siegbert Schmidt, der zunächst als einen Vornamen Marion vorlas, sich dann aber korrigierte und Marlon zur Fahne rief.