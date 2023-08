Nach 4 275 Kilometern in Wildeshausen

+ © bor Gute Fahrt: Michael Müller (links) aus dem Stadtmarketing mit Oliver Trelenberg. © bor

Spendensammler Oliver Trelenberg fährt mit dem Rad durch ganz Deutschland. Jetzt hat er Wildeshausen erreicht.

Wildeshausen – Der Weg ist das Ziel: Wenn diese Aussage auf jemanden zutrifft, dann auf Oliver Trelenberg. Der Mann aus Hagen radelt jedes Jahr mit seinem Fahrrad durch Deutschland, um Spenden für ein soziales Projekt zu sammeln. Nach 4 275 Kilometern führte ihn der 70. Tag seiner aktuellen Tour zum ersten Mal nach Wildeshausen. Am Montag stellte sich der Nordrhein-Westfale im Stadthaus vor und berichtete über sein Projekt.

Wie berichtet, hat Trelenberg (Jahrgang 1965) ein bewegtes Leben hinter sich. Dazu nimmt er kein Blatt vor den Mund, schreibt in einem Flyer von einem „desolaten Lebensweg“, häufigem Alkoholkonsum und schließlich der Abhängigkeit von der Flasche. Erst mit fast 40 Jahren schaffte er die Kehrtwende und entdeckte das Radfahren als positiven Einfluss auf seine psychische Gesundheit für sich. Doch dann erkrankte er an Kehlkopfkrebs, wurde operiert und litt unter gesundheitlichen Problemen. Nur mit viel Glück habe er seine Stimme behalten und sich wieder aufs Rad setzen können.

Spenden für die Wünsche kranker Kinder sammeln

Und dabei ist der Nordrhein-Westfale geblieben. Zusätzlich zum gesundheitlichen Effekt der langen Touren hat er den Fahrten einen sozialen Sinn gegeben. Jedes Jahr sammelt er für ein anderes Projekt Spenden. Dieses Mal ist es der Verein „wünschdirwas“, der kranken Kindern besondere Wünsche wie ein Treffen mit einem Prominenten oder eine Lokfahrt erfüllt. Seit 2015 sind bei Trelenbergs Aktionen insgesamt rund 70 000 Euro gesammelt worden.

Im Stadthaus empfing Michael Müller aus dem Stadtmarketing den 57-Jährigen und zeigte sich beeindruckt von dem Spendenbetrag und vom Projekt an sich. „Das ist doch einfach eine tolle Idee.“

Allerdings hat Trelenberg dabei durchaus einige Widerstände zu überwinden, hauptsächlich weil seine Gesundheit einem Ausdauersport entgegensteht. Nach der Entfernung des sogenannten Kehldeckels ist seine Luftröhre offen und er kann nicht so gut atmen. Sein Arzt habe ihm gesagt, er könne eigentlich gar keine weiten Strecken fahren, berichtet der Spendensammler. Deswegen habe er sich auch ein Elektrofahrrad zugelegt, mit dem er täglich zwischen 50 und 90 Kilometer zurücklegt – je nach Steigung. Von denen hat Trelenberg einige bewältigt, schließlich führte die diesjährige Route unter anderem durch das Allgäu.

Was ihn allerdings nicht beeinflusst, ist das Wetter. „Egal ob strömender Regen oder heiße Temperaturen: Ich fahre.“ Über die Jahre hat sich der 57-Jährige entsprechende Kleidung zugelegt und versucht, bei der rund 30 Kilogramm schweren Ausrüstung jedes Gramm zu sparen. So schickt er sich zum Beispiel Werbeflyer für die Aktion und Radwanderkarten per Post zu, wählt als Annahmeadresse aber Orte auf seiner Route aus. „Man darf ja auch nicht vergessen, dass ich das 70 Tage und mehr am Stück mache. Da fühlen sich 50 Kilometer Strecke am Ende eher wie 130 an“, sagte Trelenberg. Heimweh treibe ihn allerdings nicht um. Dafür habe er keine Zeit.

Unterstützt wird der Spendensammler von der Stadt Hagen. Deren Oberbürgermeister setzt sich für die Aktion ein. Die Verwaltung schreibt die Kommunen entlang der Route an und bittet um Hilfe. Dieser Aufforderung kam die Stadt Wildeshausen nach, die die Übernachtung Trelenbergs im „Wildeshauser Hof“ finanzierte. Bald ist allerdings Schluss mit den Hotelbetten. Am Samstag, 12. August, will der Nordrhein-Westfale wieder in Hagen sein – und nächstes Jahr vielleicht wieder nach Wildeshausen kommen.

Spenden

Wer die Aktion unterstützen möchte, kann unter dem Verwendungszweck „Oli radelt für wünschdirwas e.V. Kassenzeichen 800900010008“ eine Spende bei der Sparkasse HagenHerdecke (IBAN: DE23 4505 0001 0100 0004 44) einzahlen.