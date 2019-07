Spendensammler fährt durch Wildeshausen

Andreas Eckermann: Auf dem Rad von Baden-Württemberg nach Sylt

+ Andreas Eckermann auf Tour. Foto: Kirchmair

Wildeshausen – Der Baden-Württemberger Andreas Eckermann fährt mit dem Fahrrad von Endingen am Kaiserstuhl nach Sylt und kommt dabei auch durch Wildeshausen. Der Bankkaufmann und Betriebswirt will mit der Tour Aufmerksamkeit erregen und Geld für den Bundesverband Kinderhospiz sammeln. Am 31. Juli soll es losgehen, und am 11. August will Eckermann auf Sylt sein.