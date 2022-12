Weg war die Ecke: Bei Unfall bei Wildeshausen Autobahnschild demoliert

Von: Dierk Rohdenburg

Weg war die Ecke: Ein Wohnmobilfahrer hat an der A1 ein Autobahnschild demoliert. © Polizei

Landkreis – Der Fahrer eines Wohnmobils hat am Montag gegen 14 Uhr bei einem Unfall auf Autobahn 1 bei Wildeshausen ein großes Schild und sein Mobil demoliert.

Der 69-Jährige aus Bottrop befuhr mit einem Wohnmobil die Autobahn 1 in Richtung Hamburg. Zwischen dem Dreieck Ahlhorn und der Anschlussstelle Wildeshausen-West kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Leitpfosten und einer großen Hinweistafel. Nach der Kollision war das Wohnmobil nicht mehr fahrbereit. Der Schaden wurde auf etwa 5.000 Euro beziffert.

Spendenbox aufgebrochen

Unbekannte Täter haben am 1. Weihnachtstag die Spendenbox einer Krippe in der St. Gorgonius Kirche in Goldenstedt aufgebrochen und das Geld gestohlen.

Laut Polizeibericht brachen die Unbekannten am Sonntag in der Zeit von 12 bis 17 Uhr die Krippenspendenbox mit einem Hebelwerkzeug auf. Sie entnahmen das Geld und flüchteten aus der Kirche. Wer etwas bemerkt hat, soll sich bei der Polizei unter Telefon 04441/9430 melden.

Weitere Polizeimeldungen:

Am 1. Weihnachtstag gegen 11.27 Uhr kam es auf der Böseler Straße zwischen Garrel und Bösel zu einem schweren Verkehrsunfall, als ein 34-jähriger Garreler vermutlich aus gesundheitlichen Gründen die Kontrolle über seinen Wagen verloren hatte und von der Fahrbahn abkam. Er prallte gegen einen Baum und wurde durch Kräfte der Feuerwehr aus seinem Auto befreit. Anschließend wurde er mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Der Hund des Verletzten blieb unverletzt und konnte ebenfalls gerettet werden.

In den frühen Morgenstunden des 1. Weihnachtstages kam es gegen 3.23 Uhr vor einer Diskothek im Industriegebiet Cloppenburg zu einer Körperverletzung. Ein bislang unbekannter Täter schlug mehrfach mit der Faust auf das Opfer ein, das daraufhin mit dem Kopf auf die Bordsteinkante fiel und sich schwer verletzte.