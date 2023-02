Ali Tozan aus Wildeshausen richtet Büfett aus und sammelt Spenden für die türkischen Erdbebenopfer

Von: Dierk Rohdenburg

Wollen Spenden sammeln: Gabriela Morgenroth Tosan, Ali Tosan, Christin Rollié und Joshua Torsan (von links). © dr

Der Wildeshauser Gastronom Ali Tozan möchte Geld für die Bürger seiner Heimatstadt Antakya sammeln. Er bereitet ein Büfett vor, und die Gäste sollen spenden.

Wildeshausen – Ali Tozan, der zusammen mit Gabriela Morgenroth und Joshua Tozan das Wildeshauser Restaurant „Al-To“ in Wildeshausen betreibt, kommt aus der Stadt Antakya in der Türkei. Diese Jahrtausende alte Siedlung, in der Menschen vieler unterschiedlicher Glaubensrichtungen leben, ist seit der Nacht zum 6. Februar zu großen Teilen zerstört. Kein Stein liegt nach dem verheerenden Erdbeben mehr auf dem anderen, unter den Trümmern werden Hunderte Tote vermutet, viele Menschen sind schwer verletzt und traumatisiert.

Für Ali Tozan sind die Bilder unerträglich. Auch in seiner großen Familie gibt es Tote und Verletzte zu beklagen. Die Verwandten sind von einer Stunde zur anderen obdachlos geworden, leben unter Planen, weil sie nicht mehr in die Häuser können, die zerstört oder zu stark beschädigt sind.

Mediterranes Büfett soll Spenden einbringen

Der Wildeshauser Gastronom möchte seiner Geburtsstadt helfen. Am besten geht das mit Geld, damit Bekannte vor Ort das Nötigste besorgen. Deshalb richtet er am Mittwoch, 22. Februar, ab 18 Uhr ein mediterranes Büfett aus und will die Einnahmen nach Abzug der Kosten für die Türkei spenden.

Damit niemand auf den Verdacht kommen kann, er wolle sich bereichern, hat Ali Tozan den Kontakt zum „Gemeinnützigen Verein für Sozialarbeit Wildeshausen“ gesucht, dessen Vorsitzende Christin Rollié ist. „Wir sind zwar ein Verein, der in erster Linie hier vor Ort helfen will“, so Rollié. „Doch für diesen Zweck haben wir ein Sonderkonto eingerichtet, damit jeder Euro in die Türkei geht, oder für Erdbebenopfer verwendet werden kann, die nach Deutschland kommen.“

Wer am Büfett teilnehmen möchte, spendet pro Person mindestens 40 Euro auf das Konto mit der IBAN DE80280662140024607700 oder bringt das Geld an dem Abend mit. Tische können per E-Mail an Spende.Erdbeben@outlook.com oder telefonisch unter 04431/9552595 vorgenommen werden. Die Getränke sind damit nicht abgedeckt.

Massive Kritik an türkischer Regierung

Ali Tozan ist nicht nur traurig. Er ist auch wütend. „In den vergangenen 30 Jahren hat die türkische Regierung nichts getan“, klagt er. Bis zu 36 Milliarden Euro seien als Steuern gezahlt worden, um die Gebäude erdbebensicher zu bauen oder zu sanieren. Doch das Geld sei bei korrupten Beamten oder Politikern versickert, die Baufirmen hätten so weitergebaut wie vorher und schlechte Materialien verwendet.

Ein Bild der Zerstörung: Große Teile der Stadt Antakya sind ein Trümmerfeld. © dpa

„Mittlerweile ist in Antakya Hilfe angekommen“, berichtet der Gastronom. „Doch viele kleine Dörfer sind noch ohne Versorgung.“ Das Elend beginne jetzt erst richtig, weil die Lebenden nichts mehr hätten: keine Häuser, keine Schulen, keine Arbeit und keine ausreichende medizinische Versorgung. Zudem versuchten islamistische Räuber, aus den Bergen kommend, aus den zerstörten Städten zu holen, was sie können.

Der Wildeshauser ist in ständigem Kontakt zu seiner Heimat. Er hat dort Kontakte, die schauen, was am dringendsten benötigt wird. Das, so Tozan, solle besorgt werden, damit die Menschen überleben. Die Situation sei dramatisch, sagt er. Es sei eiskalt, es gebe kein Licht und kein Wasser. Die Brotbacköfen seien zerstört und die Geschäfte geschlossen. Die mit Trümmern übersäten Straßen seien selbst mit Rettungsfahrzeugen kaum passierbar.

Heimatstadt hat Jahrtausende währende Geschichte

Seine Heimatstadt, so Tozan, sei etwas ganz Besonderes gewesen. In Antiochia sei der Apostel Paulus nach dem Tod und der Auferstehung Christi angekommen und habe dort lange gelebt. Dort, so heißt es in der Apostelgeschichte des Neuen Testaments, wurden diejenigen, die Jesus folgten, zum ersten Mal Christen genannt.

„In dieser Stadt leben viele Religionen friedlich nebeneinander“, berichtet Tozan. Es habe nie Bürgerkrieg untereinander gegeben. Nun aber seien alle Gebäude, ob Kirchen, Moscheen oder Synagogen, gleichermaßen zerstört.