Ist das das Ende von Schottergärten in Wildeshausen?

Von: Dierk Rohdenburg

Normaler Anblick im Neubaugebiet: Schottergarten mit zurechtgestutztem Bewuchs. © dr

Wildeshausen – Wenn es nach dem Willen der SPD in Wildeshausen geht, dann gehören Schottergärten in der Stadt bald der Vergangenheit an.

Die Sozialdemokraten reichten einen Antrag bei der Stadtverwaltung ein, der dafür sorgen soll, dass Schottergärten in Grünflächen umgewandelt werden müssen. „Die für das jeweilige Grundstück verantwortlichen Personen sind dazu aufzufordern“, heißt es von der SPD. Bei Nichtumwandlung sei ein Ordnungswidrigkeitenverfahren einzuleiten.

Die Sozialdemokraten beziehen sich auf die Niedersächsische Bauordnung, die festlegt, dass nicht überbaute Flächen von Baugrundstücken Grünflächen sein müssen, soweit sie nicht für eine andere Nutzung vorgesehen sind. Per Beschluss vom 17. Januar hatte das Niedersächsische Oberverwaltungsgericht in Lüneburg entschieden, dass Kommunen die Beseitigung von Schottergärten anordnen können. Sie sind ohnehin seit 2012 nicht mehr erlaubt. Allerdings haben die meisten Kommunen darauf gesetzt, nicht mit Verboten zu agieren. „Erfolgreich ist diese Strategie jedoch wohl nicht, wie immer wieder gerade in den Neubaugebieten zu sehen ist“, so Evelyn Goosmann von der Wildeshauser SPD. An manchen Straßen, wie beispielsweise an der Weber- und der Schusterstraße gebe es nach eigenen Beobachtungen mittlerweile überwiegend Schottergärten. „Damit auch in Wildeshausen etwas gegen den abnehmenden Lebensraum für Insekten getan wird, muss die Stadt jetzt aktiv werden und das Verbot von Schottergärten durchzusetzen“, heißt es in dem Antrag.

Die Stadt setzt lieber auf ein Umdenken

Die Stadt hatte bisher daran wenig Interesse. Gerade vor wenigen Tagen hatte die Verwaltung darauf hingewiesen, dass man eine Broschüre erstellt habe, die unter dem Titel „Lebendiger Garten statt Schottergarten“ über das Thema informiere und Tipps gebe, wie man mit wenig Aufwand einen pflegeleichten und lebendigen Garten anlegen könne.

Baudezernent Manfred Meyer hatte betont, dass die Verwaltung auch weiterhin auf Verbote verzichten und lieber die Menschen für die Thematik sensibilisieren wolle. „Die Schottergärten nehmen der Tierwelt wichtige Lebensräume, haben durch fehlende Pflanzen keine Filterfunktion und können das Regenwasser nur sehr gering aufnehmen“, so Meyer. Das sei besonders bei dem immer häufiger auftretenden Stark-regen ein Problem, weil das Wasser, anstatt zu versickern, in die Keller oder auf die Straßen fließe und ungefiltert im Grundwasser lande.

Über den SPD-Antrag muss nun der zuständige Fachausschuss beraten. Die letzte Entscheidung über ein Verbot liegt beim Stadtrat.