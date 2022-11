SPD Wildeshausen: Küchenkräfte in Kitas weiter finanzieren

Von: Ove Bornholt

Wertvolle Unterstützung: Eine Küchenkraft in einer Wildeshauser Kita bei der Arbeit. © SPD

Die Sozialdemokraten wollen die Küchenkräfte in den Wildeshauser Kitas unbedingt weiter finanzieren. Der schwierigen Haushaltslage zum Trotz.

Wildeshausen – Klar, die Stadt Wildeshausen muss sparen. Und die SPD ist auch zu Einschnitten bereit. Bei der Finanzierung der Küchenkräfte in den Kitas ist allerdings eine Grenze erreicht, wie die sozialdemokratischen Ratsmitglieder Woldemar Schilberg und Ullrich Becker nun in einer Pressemitteilung deutlich machen.

„Wir stehen vor schweren Haushaltsberatungen“, weiß Schilberg zwar. Eigentlich stünden alle freiwilligen Leistungen infrage, „doch es gibt Sachen, die gehen einfach nicht“, wehrt er sich gegen Einschnitte bei den Küchenkräften.

Mehr als 400 Kinder erhalten täglich eine Mahlzeit

In Wildeshausen würden täglich weit über 800 Mädchen und Jungen in den Kindergärten betreut und mehr als die Hälfte davon mit einem warmen Mittagessen versorgt. Seit wenigen Jahren entlasten von der Stadt finanzierte Küchenkräfte die Erzieher, indem sie täglich rund viereinhalb Stunden lang Frühstück und Mittagessen vorbereiten, Geschirr wegräumen, Abfälle beseitigen, Getränke zubereiten und Wäsche waschen. Zuletzt hatte der Verwaltungsausschuss Ende Februar entschieden, die Finanzierung bis zum 31. März 2023 fortzusetzen. Eine langfristige Lösung sollte im Rahmen der aktuellen Haushaltsberatungen gefunden werden. Pro Jahr wurde mit rund 185 000 Euro für die Personalkosten kalkuliert.

Becker und Schilberg haben sich vor Ort ein Bild gemacht und mit mehreren Einrichtungen in der Stadt gesprochen, heißt es in der SPD-Mitteilung. Die Erzieher könnten sich dank der Küchenkräfte um ihren Beruf kümmern und mit den Kindern arbeiten, sagt Becker. Sollte die Unterstützung nicht weiter finanziert werden, bleibe diese nicht dem Berufsbild entsprechende Arbeit wieder am Fachpersonal hängen. „So wird dieser Beruf in der Stadt Wildeshausen deutlich unattraktiver und es wird sehr schwierig, die benötigten Erzieher einzustellen. Weiterhin besteht die Gefahr, dass bewährte Kräfte in andere Kommunen abwandern. Ein Mangel an Fachkräften besteht überall“, so Schilberg. Er und Becker wollen den Qualitätsstandard der pädagogischen Bildungsarbeit nicht absenken, weil Erzieher in der Küche aushelfen müssen, anstatt sich ihrer eigentlichen Aufgabe, der Arbeit am Kind, zu widmen.

Hoffen auf die Drittkraft

„Laut dem neuen niedersächsischen Gesetz über Kindertagesstätten und Kindertagespflege müssen zwei pädagogische Fachkräfte regelmäßig in der Gruppe tätig sein“, weiß Becker. Dies sei nicht möglich, wenn zeitgleich Küchenarbeit erledigt werden müsse, die nicht in der Arbeitsplatzbeschreibung steht.

Sollte es im Rahmen der Haushaltsberatungen dennoch zu einer Streichung oder Einschränkung der Leistungen kommen, sieht die SPD einige Probleme auf Wildeshausen zukommen. „Mögliche daraus resultierende konzeptionelle Veränderungen wie die Reduzierung der Betreuungszeiten, der Wegfall des warmen Mittagessens und die reine Aufbewahrung der Kinder anstelle der bisher guten pädagogische Arbeit wären ein schwerer Schlag für alle betroffenen Familien“, so Schilberg. Die SPD-Fraktion im Rat der Stadt werde sich dafür einsetzen, dass die Küchenkräfte an den Wildeshauser Kindergärten zumindest so lange finanziert werden, bis die laut dem aktuellen Koalitionsvertrag vorgesehene Drittkraft tatsächlich in den Kindergärten angekommen ist.