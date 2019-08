SPD beantragt Zuschuss für neues Tierheim

Wildeshausen – Die SPD-Fraktion im Wildeshauser Stadtrat beantragt, in den kommenden Haushalt 20.000 Euro einzustellen, um die Tierschutzgruppe Oldenburg Land bei der Herrichtung eines Tierheimes zu unterstützen.

„Die Mitglieder sind Tierschützer mit Herz und Leidenschaft“, heißt es in der Begründung, die Matthias Kluck geschrieben hat. Es sollte das Ziel aller Beteiligten sein, ein öffentliches und nicht kommerzielles Tierheim zu errichten. Da die Pläne bereits vorliegen, solle der Tierschutzgruppe die Möglichkeit gegeben werden, diese im städtischen Fachausschuss vorzustellen. „Sollten wir uns nicht auf eine mögliche Finanzierung und Umsetzung einigen können, sehen wir die Gefahr, dass wir langfristig keine Wahl zwischen den Anbietern haben und die Fundtierverträge für die Stadt nachhaltig teurer werden“, so Kluck, der darauf anspielt, dass Wildeshausen seit zwei Jahren mit dem privaten Tierheim Bergedorf in Ganderkesee zusammenarbeitet.

In den Jahren zuvor war immer die Tierschutzgruppe Wildeshausen für die Fundtiere in der Kreisstadt zuständig gewesen. Die Mitglieder waren zudem seit über 20 Jahren bestrebt, ein Gebäude zu finden, in dem sie ein Tierheim etablieren können. Doch alle Pläne und Initiativen hatten sich aus verschiedenen Gründen zerschlagen. Zuletzt hatten die Tierschützer beim Landkreis Oldenburg eine Bauvoranfrage für einen ehemaligen Schweinestall in Hanstedt eingereicht. Diese war positiv beschieden worden. Für den Bauantrag hatte es jedoch keine Genehmigung gegeben, weil das Veterinäramt einige Auflagen erteilt hatte, die nicht fristgerecht erfüllt werden konnten.

Tierheim-Bauantrag ruht derzeit

Der Bauantrag ruht derzeit beim Landkreis Oldenburg. Es ist jederzeit möglich, die Prüfung wieder aufzunehmen. Dafür müsste der Vorstand der Tierschutzgruppe jedoch einen erneuten Beschluss fassen.

Unterdessen sorgen sich einige Wildeshauser Tierschützer weiterhin um eine Gans, die seit nunmehr knapp vier Wochen auf der Burgwiese beobachtet wird. Offenbar ist der eine Flügel des Tieres gebrochen. „Uns wurde mitgeteilt, dass der Vogel mittlerweile stark geschwächt ist“, berichtete Edith Kaminski als Sprecherin der Tierschutzgruppe. Es sei schon sehr fragwürdig, dass sich niemand von den staatlichen Stellen um die Gans kümmere.

Gans soll nicht gestresst werden

Nach einer ersten Berichterstattung in unserer Zeitung hatte Gero Leiner vom Veterinäramt des Landkreises erklärt, dass man das Tier nicht unnötig stressen solle, indem man es einfangen wolle. Man könne davon ausgehen, dass die Verletzung von alleine ausheile. Die Gans habe einen Partner, der sich um sie kümmere.

Das war vor knapp drei Wochen. Seitdem gab es nach Angaben des Tierschutzes weitere Hinweise an die Stadt und den Landkreis, dass sich der Zustand nicht von alleine gebessert habe. Passiert sei aber wohl nichts. Das Tier drohe, ohne Hilfe und Nahrung zu sterben.