SPD für Schließung des Schwimmerbeckens

Mit Blick auf die Finanzen

+ © dr Hier wird noch nicht geschwommen: Das Freibad in Wildeshausen ist reparaturbedürftig. © dr

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Ove Bornholt schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Das Thema Freibad wird am Donnerstagabend, 15. Juni, 18.15 Uhr, im Stadtentwicklungsausschuss im Rathaus diskutiert. Im Vorfeld spricht sich die SPD für die Schließung des Schwimmerbeckens aus.

Die Stadtverwaltung will, wie berichtet, das Schwimmerbecken im Wildeshauser Freibad schließen. Dem schließt sich die SPD-Fraktion im Vorfeld der Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses am Donnerstagabend, 15. Juni, 18.15 Uhr, im Rathaus an. Die Sozialdemokraten verweisen zur Begründung auf mangelnde finanzielle Möglichkeiten der Stadt. „Auch wenn der gefühlte öffentliche Druck recht hoch ist, müssen wir heute feststellen, dass eine Eröffnung des Freibads in diesem Jahr nicht mehr realistisch ist“, heißt es in einer Pressemitteilung von Donnerstagvormittag.

„Als SPD Wildeshausen haben wir intensiv über die verschiedenen Szenarien diskutiert und sind zu dem Schluss gekommen, dass der Verwaltungsvorschlag Szenario 1 für uns sinnvoll ist, während Szenario 2 mit zu vielen finanziellen Risiken und Unwägbarkeiten behaftet ist“, so der Fraktionsvorsitzende Stephan Dieckmann. Szenario 1 ist der Verzicht auf die Reparatur. Bekannt ist: Das Becken verliert Wasser. Wo genau, ist unbekannt. Die Stadt schätzt, dass die Behebung des Schadens mindestens 50.000 Euro kosten würde. Szenario 2 wäre die Reparatur. „Wir möchten den Flickenteppich der vergangenen Jahre nicht weiter fortführen, da dies keine langfristige Lösung für uns darstellt. Uns war bewusst, dass es auch eher hätte zu Ende sein können“, so die SPD mit Blick auf technische Schwierigkeiten im Bad in der Vergangenheit.

„Finanzielle Herausforderungen haben Stadt stark eingeschränkt“

Die SPD nimmt bei ihrer Begründung auch die weiteren Investitionen und Pflichten der Stadt in den Blick. „Die finanziellen Herausforderungen der vergangenen Jahre haben uns stark eingeschränkt, trotzdem haben wir es mit ermöglicht, weitere größere Projekte anzugehen. Die Erfüllung unserer gesetzlichen Pflichtaufgaben wie die Herrichtung des Feuerwehrgeländes und der Neubau der Feuerwache, die Anschaffung der neuen Fahrzeuge, die Erweiterung von Schulen und der Neubau von Kindergärten haben wir erreicht“, betonen die Sozialdemokraten. Unter diesen Umständen sei es aber lediglich möglich gewesen, das neue Hallenbad zu realisieren. „Wir möchten betonen, dass die Entscheidungen, die wir in der Vergangenheit getroffen haben, immer im Rahmen unserer Möglichkeiten und mit Blick auf die Bedürfnisse der Stadt und ihrer Bürgerinnen und Bürger getroffen wurden. Wir haben stets versucht, die begrenzten finanziellen Mittel verantwortungsbewusst einzusetzen und prioritäre Projekte umzusetzen – auch gegen die populistischen Forderungen Einzelner, wie Schulneubauten im Primarbereich“, heißt es weiter.

Das Ergebnis der Gespräche mit dem Planungsbüro und vor allem mit der Förderstelle gelte es nun abzuwarten. Wie berichtet, sollen die Planer eine abgespeckte Sanierung des Freibads erarbeiten. Und mit dem Bund, der vor vier Jahren rund 2,5 Millionen Euro zugesagt hat, ist zu klären, ob die Summe weiterhin zur Verfügung steht.

„Wir sind uns bewusst, dass der Erhalt des Wildeshauser Freibads ein sensibles Thema ist, das viele Menschen in unserer Stadt emotional berührt“, so die SPD. Als Sozialdemokraten in Wildeshausen habe man sich einst gegen viele Widerstände für den Bau des Freibads eingesetzt. Nun sei es unumgänglich, eine zielgerichtete Diskussion in Wildeshausen zu führen, um herauszufinden, welches Freibadmodell für die Zukunft der Stadt am besten geeignet ist. „Es ist wichtig, dass wir uns nicht von Emotionen oder kurzfristigen Lösungen leiten lassen. Stattdessen müssen wir gemeinsam nachhaltige und zukunftsfähige Optionen für unser Freibad prüfen“, mahnen die Sozialdemokraten. „Dabei sollten wir den Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern suchen, um ihre Bedürfnisse und Anliegen angemessen zu berücksichtigen.“

Die Entscheidung über die Zukunft des Freibads erfordere eine gründliche und verantwortungsbewusste Herangehensweise. „Wir müssen die langfristige finanzielle Stabilität der Stadt Wildeshausen im Blick behalten und Lösungen finden, die sowohl den Interessen der Bürgerinnen und Bürger als auch den finanziellen Realitäten gerecht werden“, heißt es abschließend.