SPD fordert kostenlose Hygieneprodukte für Frauen in kreiseigenen Einrichtungen

Von: Dierk Rohdenburg

Kostenlose Menstruationsprodukte sollte es nach dem Wunsch der SPD in kreiseigenen Einrichtungen geben. © dpa

Landkreis – In allen kreiseigenen Einrichtungen im Landkreis Oldenburg sollen künftig kostenfreie Hygieneartikel für Frauen zur Verfügung gestellt werden. Diesen Antrag hat die SPD-Kreistagsfraktion nun eingebracht.

„Wir möchten, dass alle Frauen niedrigschwellig und kostenfrei in allen kreiseigenen Einrichtungen Zugang zu Hygieneprodukten bekommen“, heißt es in dem von Kimberly Knaupe verfassten Antrag.

Nach einer Anfrage der SPD-Fraktion teilte die Kreisverwaltung im Ausschuss für Integration und Gleichstellung im November mit, dass an der kreiseigenen Graf-Anton-Günther-Schule in Oldenburg noch keine Hygieneartikel für Schülerinnen vorgehalten werden. An den Berufsbildenden Schule Wildeshausen werde ein Kostenbeitrag für Hygieneartikel erhoben. Im Kreishaus würden keine Hygieneartikel für Frauen vorgehalten. Mit der Umsetzung dieses Antrags würde sich der Landkreis vielen Städten und Kommunen anschließen, in denen die kostenlose Ausgabe von Hygieneartikeln schon gelebte Praxis sei, so die SPD.

Die sogenannte Periodenarmut, dass sich Mädchen und Frauen keine geeigneten Periodenprodukte leisten können – ist in vielen Ländern ein Problem. Im Vereinigten Königreich können sich nach einer Erhebung der Organisation Plan International aus dem Jahr 2017 zehn Prozent der Mädchen und Jungen Frauen zwischen 14 bis 21 Jahren keine Menstruationsprodukte leisten. 15 Prozent hatten finanzielle Probleme, sie sich zu leisten. Bis zu 20.000 Euro können laut verschiedenen Berechnungen die Kosten für Menstruationsprodukte über die gesamte Lebensdauer betragen.

Mehrwertsteuer wurde bereits gesenkt

In Deutschland ist 2020 die Mehrwertsteuer auf Binden und Tampons von 19 auf sieben Prozent gesenkt worden. Mehr als 87.000 Menschen haben in Deutschland eine Online-Petition des Vereins Social Period für einen freien Zugang zu Menstruationsprodukten in öffentlichen Einrichtungen unterzeichnet.

In Schottland müssen Bildungseinrichtungen und städtische Einrichtungen seit Mitte August kostenlose Periodenprodukte zur Verfügung stellen. Dort gilt seitdem der „Period Products Act“. Nach eigenen Angaben ist Schottland damit das erste Land der Welt, das die Bereitstellung von Menstruations-Hygieneprodukten gesetzlich vorschreibt. „In diese Richtung müssen wir in Deutschland auch endlich kommen“, fordert der SPD-Landtags- und Kreistagsabgeordnete Thore Güldner.