Spatenstich für günstige Wohnungen „Vor Bargloy“

Startschuss für zwei Mehrparteienhäuser der Bau- und Siedlungsgenossenschaft

+ Beim Spatenstich: Statiker Andreas Hauth, Michael Müller vom Vorstand der gemeinnützigen Bau- und Siedlungsgenossenschaft Wildeshausen (BSG), Architektin Imke Hillmann, Hans-Jürgen Pooch vom BSG-Aufsichtsrat, Uwe Brünig vom Bauunternehmen und Bauleiter Stefan Stratmann (von links). - Foto: bor

Wildeshausen - Von Ove Bornholt. Die vor Jahren viel diskutierte Entlastung des Wohnungsmarktes in Wildeshausen nimmt langsam Gestalt an. In die ersten Wohnungen der GSG Oldenburg an der Heidloge sind bereits Mieter eingezogen, am Lehmkuhlenweg hat die Gesellschaft VR-Immobilien Wildeshauser Geest den Grundstein gelegt, und am Donnerstagnachmittag erfolgte der symbolische Spatenstich für ein Projekt der gemeinnützigen Bau- und Siedlungsgenossenschaft Wildeshausen (BSG) im Baugebiet „Vor Bargloy“.