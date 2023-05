General Kuraschinski testet das „G-Netz“ mit den Adjutanten

Von: Ove Bornholt

Testen das neue „G-Netz“: Manfred Wulf und Artur Gabriel von links mit einem Dosentelefon. General Jens Kuraschinski (rechts) warb für diese Art der Verständigung. © bor

Spaß beim Stadtempfang: Der General der Wildeshauser Schützengilde versucht, das Leben der Offiziere zu entschleunigen. Mit einem Dosentelefon statt Handys.

Wildeshausen – Beim Stadtempfang am Pfingstsonntagabend im Rathaus hat die Gilde erstmals das neue „G-Netz“ getestet. Das sorgte für einige Lacher. General Jens Kuraschinski berichtete den Gästen zuvor, er mache sich Sorgen um die Offiziere. Einige würden einfach zu schnell durchs Leben eilen. Im Zuge einer Entschleunigung stellte er deswegen das „G-Netz“ vor – natürlich in Anlehnung an die Gilde.

Versuchskaninchen waren der Adjutant des Generals, Artur Gabriel, und der Adjutant des Obersts, Manfred Wulf. Beide versuchten, mittels eines Dosentelefons Kontakt zueinander aufzunehmen. Doch erst verhedderte sich der General in der Strippe, und dann kam partout nichts am anderen Ende an, als Gabriel ein paar Anweisungen an Wulf durchgab. Das „G-Netz“ wird sich also aller Voraussicht nach nicht durchsetzen.

Durch direkte Ansprache war es dann aber doch möglich, die Anweisungen des Generals zu erfüllen. Er wollte nämlich dem ehrenamtlichen Team, das den Stadtempfang vorbereitet hatte, Dankeschön sagen. Die Helfer erhielten zur Stärkung einen Schnaps und eine Salami von Schaffer und Fleischermeister Andreas Tonn.