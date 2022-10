„Kleine Landpartie“ ganz groß

+ © - Den Besuchern wurde ein sehr großes Angebot an Unterhaltung, Information, Spiel, Spaß und kulinarischen Leckereien geboten. © -

Wildeshausen – Rund 2 500 Besucher haben am Sonntag die Veranstaltung „Gutes vom Gut“ auf Gut Spascher Sand in Wildeshausen besucht. „So viele wie nie zuvor bei einem Herbstfest“, freute sich Geschäftsführer Henning Emler von Maydell am späten Nachmittag. Schule und Kindergarten präsentierten sich mit allerlei Aktivitäten und Informationen auf dem Areal der Privatschule.

„Wir planen eine kleine ,Landpartie‘ von Kindern für Kinder“, hatte von Maydell das Event vorab angekündigt – und damit maßlos untertrieben. Den Besuchern bot sich ein schier unüberschaubares Angebot an Unterhaltung, Information, Spiel, Spaß und kulinarischen Leckereien.

In den Eulennestern, den Räumen des Kindergartens und der Krippe, konnten sich die Kleinsten schminken lassen. Stündlich wurde dort ein Puppentheater nach Waldorf-Art gezeigt. In der Farmschule umlagerten die Besucher das Küchenreich von Martina Grotelüschen, die Marmeladen und andere Köstlichkeiten, von den Schülern selbst gemacht, zur Verkostung anbot. Vorsorglich hatte sie neben jedem Teller das Rezept zum Abfotografieren ausgelegt. Im Außenbereich gaben die Viertklässler Mats und Nikolaus einige Geheimnisse zum Bauen von Insektenhotels und zur Herstellung von Vogelfutter preis. Das Puppentheater „Hille Pupille“ begeisterten unterdessen das jüngere Publikum in der Aula.

Draußen sitzen bei schönem Wetter

Bei schönem Wetter saßen viele Gäste auf dem Platz vor dem Gutshaus, genossen kulinarische Leckerbissen und lauschten den Klängen von Arnd Baeck in seinem Pianomobil, als plötzlich eigentümliche Wesen auftauchten. Es schien, als hätten überdimensional große Elfen den Wald verlassen, um an dem Fest teilzunehmen: Zwei fantastisch in federleichten Tüll gehüllte Stelzenläuferinnen betraten die Szene.

+ Immer wieder gab es Aktivitäten für Kinder, sodass sich der Besuch für Familien lohnte. Auch Spiele und Sport weckten Begeisterung. © Rinne

Etwa 200 Meter weiter ging es handfester zur Sache. Die Reiter des Poloclubs Mühlen zeigten ihr Können. Mit leichtem Drängen brachten die Poloweltmeister sowohl Schulleiterin Christiane Meyerjürgens als auch Geschäftsführer von Maydell aufs Pferd. Beide machten hoch zu Ross eine gute Figur und trafen gleich mit dem ersten Versuch den etwa 20 Zentimeter großen und etwa 130 Gramm schweren Ball. Wer wollte, konnte sich das Spektakel in großer Höhe aus einer Gondel ansehen, die von einem Kran der Firma Hüffermann nach oben gezogen wurde.

Zu Beginn des Tages war in einer Feierstunde der neu angelegte Skulpturenpfad auf dem Gutsgelände eröffnet worden. Der niedersächsische Minister für Wissenschaft und Kultur, Björn Thümler (SPD), ließ es sich nicht nehmen, dem Festakt beizuwohnen. „Jedes Kind ist ein Künstler. Das Problem ist, Künstler zu bleiben, wenn man erwachsen ist“, zitierte Schulleiterin Meyerjürgens den spanischen Maler und Grafiker Pablo Picasso. Zuvor hatte Kindergartenleiterin Maren Windeler einen Videoclip zum Skulpturenpfad gezeigt.

Minister eröffnet Skulpturenpfad

Geschäftsführer von Maydell zeichnete ein düsteres Bild der Nach-Corona-Gesellschaft. Während der Pandemie seien tiefe Risse an die Oberfläche gelangt. „Unserer Gesellschaft fehlt der Kitt, der alles zusammenhält.“ Kunst und Kultur könnten die Verbindung sein, die die Elemente wieder vereinen. Seiner Meinung nach seien die Kulturschaffenden während der Pandemie zu wenig unterstützt worden. Daraus sei vor einem Jahr der Gedanke entstanden, regionale Künstler mit einem Skulpturenpfad zu fördern. Hilfe erhielt die Schule dabei vom Land, dem Landkreis Oldenburg sowie der Oldenburgischen Landschaft.

„Der Skulpturenpfad führt zu einer Aufwertung des Areals. Es war eine gute Idee, Künstler durch die Zeit der Pandemie zu bringen und darüber hinaus Menschen anzuregen, sich mit Kultur zu beschäftigen. Nutzen Sie das Gelände!“, rief Minister Thümler die Menschen dazu auf, nach Spasche zu kommen.