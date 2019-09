Sparkasse steigert Kredite und Einlagen

LzO will an allen Filialen festhalten / Halbjahreszahlen vorgelegt

+ Führende Köpfe der Landessparkasse zu Oldenburg: Heinz Barlage, Olaf Hemker, Tanja-Vera Asmussen, Jörg Niemann und Gerd Behrens (von links). Foto: bor

Wildeshausen – Die Landessparkasse zu Oldenburg (LzO) will anders als einige Konkurrenten an all ihren Filialen festhalten. Das sicherten am Montag die Vorstandsmitglieder Olaf Hemker und Tanja-Vera Asmussen zu, als sie in Wildeshausen die Halbjahreszahlen des Kreditinstituts im Landkreis Oldenburg und der Stadt Delmenhorst vorstellten. Offenbar hoffen sie, indem sie gegen den Trend schwimmen, der Konkurrenz Kunden abzujagen. Von 2015 bis 2018 stieg der Marktanteil im Landkreis Oldenburg und der Stadt Delmenhorst um einen Prozentpunkt auf 31 Prozent. Die LzO betreut derzeit rund 64 000 Konten in der Region.