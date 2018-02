Spannende Erlebnisse mit einem Hauch Prävention

Mehr als 100 Kinder beim Jungs-Aktionstag dabei

+ © jm Volle Konzentration war beim Bau der elektronischen Schüttelwürfel gefragt. © jm

Wildeshausen - Von Janin Meyer. „Das ist wahre Prävention“, sagte Dirk Emmerich. Der Kreisjugendpfleger meinte damit die vielen Workshops, die am Sonnabend an mehreren Orten in der Kreisstadt liefen und sich ausschließlich an Jungen im Alter von zehn bis 14 Jahren richteten.