Sozialpädagogische Assistenten feiern Schulabschluss in Wildeshausen

Von: Dierk Rohdenburg

Ausbildung abgeschlossen: die Absolventen der Klasse B7Q2B. © BBS

43 Absolventen der Berufsfachschule Sozialpädagogische Assistenz erhielten in Wildeshausen ihre Zeugnisse. Sie haben vielfältige berufliche Perspektiven.

Wildeshausen – „Die Abschlussfeier der 43 Absolventen der Berufsfachschule Sozialpädagogische Assistenz am Donnerstag markierte einen Meilenstein in der Bildungslandschaft unserer Region“, berichtet Marie-Luise Guthoff, Lehrerin an den Berufsbildenden Schulen in Wildeshausen. In feierlicher Atmosphäre seien die nun staatlich geprüften Sozialpädagogischen Assistenten für ihr Engagement während ihrer Ausbildung gewürdigt worden. „Dafür hatten die jungen Frauen und Männer in den vergangenen beiden Jahren eine intensive Ausbildung durchlaufen, um sich auf ihre zukünftigen Aufgaben in Einrichtungen der Kindertagesbetreuung vorzubereiten“, so Guthoff weiter.

Kinder und Familien begleiten

Die Ausbildung habe sowohl theoretische Inhalte als auch praktische Anteile in Kindertagesstätten im Landkreis Oldenburg umfasst, die ihnen das erforderliche Wissen und Fähigkeiten vermittelt haben, um Kinder und ihre Familien in diversen sozialen Kontexten zu unterstützen und zu begleiten.

Gleich darf gefeiert werden; die Schüler der Klasse B7Q2A. © Privat

Schulleitung und Ausbilder lobten die engagierte Bewältigung der Herausforderungen durch die Absolventen während ihrer Ausbildung. Sie ermutigten die Sozialpädagogischen Assistenten, ihren Weg fortzusetzen und weiterhin einen positiven Einfluss auf das Leben der ihnen zukünftig anvertrauten Kinder zu nehmen.

Viele Perspektiven für die Abschlussschüler

Der berufsqualifizierende Abschluss bietet den ehemaligen Schülern vielfältige Perspektiven, heißt es abschließend. Mit einem entsprechenden Notendurchschnitt stehe ihnen nun auch die Tür zur Weiterqualifizierung zum Erzieher offen. Die Verabschiedung der Sozialpädagogischen Assistenten hatte traditionell die Unterstufe vor bereitet.