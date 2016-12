Sozialarbeiter verstärken die Schulen

Land übernimmt Teil der Finanzierung

+ © Dejo Schüler der Wildeshauser Hauptschule und der Oberschule Harpstedt mit Bläser-AG-Leiter Steffen Akkermann (r.). © Dejo

Wildeshausen - Seit einigen Jahren finanziert die Stadt Wildeshausen aus dem eigenen Etat 3,5 Stellen für Schulsozialarbeiter. Gleichzeitig hatte der Stadtrat per Resolution an die Landesregierung gefordert, die Schulsozialarbeit als Landesaufgabe zu begreifen und die Stellen zu finanzieren. Das hat in der Vergangenheit nur teilweise geklappt, indem Niedersachsen eine halbe Stelle an der Wallschule und eine dreiviertel Stelle zur Profilierung der Hauptschule in der Kreisstadt finanziert.

Nun soll laut Mitteilung aus dem Kultusministerium zwölf Schulen im Landkreis Oldenburg mit Personal geholfen werden. Hintergrund ist eine Vereinbarung zwischen der niedersächsischen Landesregierung und den kommunalen Spitzenverbänden zum Ausbau der sozialen Arbeit in schulischer Verantwortung.

„Im Rahmen des Schulpakets in Höhe von insgesamt 300 Millionen Euro übernimmt das Land die Sozialarbeit dauerhaft und wird landesweit in den nächsten Jahren insgesamt 1 000 Stellen für Sozialpädagogen zur Verfügung stellen“, heißt es in einer Mitteilung der Kultusministeriums.

Von den erfolgreichen Verhandlungen zwischen der Landesregierung und den Spitzenverbänden profitieren im Landkreis Oldenburg auf diese Weise die Wallschule in Wildeshausen sowie die Grundschulen und Bockholzberg und die Grundschule Dürerstraße in Ganderkesee.

Auch weiterführende Schulen können mit Personal rechnen. So erhält die Hauptschule in Wildeshausen ebenso eine Schulsozialarbeiterstelle wie die Oberschulen Harpstedt, Ganderkesee, Hatten, Hude, an der Ellerbäke in Ganderkesee, Graf von Zeppelin in Ahlhorn und die IGS in Wardenburg. Klar ist aber derzeit nicht, ob es überall zu einer Stellenaufstockung kommt oder beispielsweise Hauptschul-Profilierungsstellen nur neu benannt und ausgeschrieben werden. Die Stadt Wildeshausen beispielsweise rätselt noch über die genauen Modalitäten und weiß nicht, ob es effektiv mehr durch das Land bewilligte Stunden gibt.

„Endlich haben wir Planungssicherheit im Bereich der Schulsozialarbeit“, freut sich unterdessen der SPD-Landtagsabgeordnete Axel Brammer in einer Mitteilung. „Nun kann pädagogisches Personal eingestellt werden, das durch Beratung und Begleitung der Schüler sowie durch besondere Gruppen- und Freizeitangebote zu einem noch besseren Schulklima beitragen wird.“ Schulsozialarbeiter mit interkulturellen Kenntnissen könnten darüber hinaus auch dabei helfen, Kinder mit Migrationshintergrund zu integrieren.

„Zudem profitiert der Landkreis Oldenburg, weil das Land die Zuschüsse für die EDV-Betreuung durch die Schulträger deutlich aufstockt – auf elf Millionen Euro ab 2017“, betont Brammer. „Damit wird das Land dem gestiegenen Bedarf bei der Pflege und Wartung von Computern in öffentlichen allgemein- und berufsbildenden Schulen gerecht.“

Auch bei der Finanzierung der Schulverwaltungskräfte würden Städte und Landkreise entlastet: Erstmalig zahle das Land für die Mehrbelastungen in den Schulsekretariaten nun jährlich acht Millionen Euro, heißt es in den Schreiben.

dr