Sonntag der Unfälle im Landkreis

Landkreis – Einen Nachmittag und Abend der schweren Verkehrsunfälle erlebten die Polizei sowie die Rettungskräfte am Sonntag im Landkreis Oldenburg. Dabei wurde eine Motorradfahrerin schwer verletzt, prallte ein Autofahrer gegen eine Hauswand, und schließlich kippte auf der A 29 ein Sattelzug um, der mit Rinderhälften beladen war.

Die Unglücksserie begann um 16.40 Uhr auf der Autobahn 28 in Fahrtrichtung Oldenburg. Eine 45-jährige Bremerin befuhr mit ihrer Harley Davidson den Hauptfahrstreifen der Autobahn. Laut Polizeibericht schätzte sie vermutlich die gefahrene Geschwindigkeit oder den Abstand zu einem vor ihr befindlichen Wohnwagen-Gespann falsch ein und fuhr zwischen der Anschlussstelle Hatten und dem Autobahnkreuz Oldenburg-Ost auf das Fahrzeug auf. Dabei stürzte sie und verletzte sich schwer.

Das Motorrad schleuderte mehrere Meter über die Fahrbahn und blieb auf dem Seitenstreifen liegen. Der Sachschaden beträgt rund 6 000 Euro.

Wenig später, gegen 17.45 Uhr, kam es auf der Grüppenbührener Landstraße in der Gemeinde Ganderkesee zu einem schweren Verkehrsunfall. Laut Polizeibericht war dort ein 59-Jähriger aus dem Landkreis Wesermarsch mit seinem VW Golf unterwegs und kam, vermutlich nach einem Krankheitsfall, von der Fahrbahn ab. Der Wagen kreuzte den Radweg, überfuhr einen Pfosten, streifte an der Einfahrt zu einem Parkplatz einen Baum und driftete danach noch über 100 Meter weiter über den Schotterplatz, bis der Wagen über eine kleine Mauer schleuderte und an der Wand eines Firmengebäudes zum Stehen kam.

Da es zunächst hieß, der Fahrzeugführer sei eingeklemmt, rückte die Feuerwehr Ganderkesee mit mehreren Fahrzeugen an. Es stellte sich heraus, dass der Mann nicht eingeklemmt war. Lediglich die Fahrertür musste mit Einsatzgerät geöffnet werden. Der 59-Jährige wurde in ein Oldenburger Krankenhaus eingeliefert. Am Wagen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 5 000 Euro.

Komplett gesperrt werden musste die A 29 dann zwischen den Anschlussstellen Großenkneten und Ahlhorn von 21 bis 2.40 Uhr, weil dort ein Sattelzug umgekippt war. Laut Polizeibericht war der 44-jährige Fahrer um 19.30 Uhr in Richtung Dreieck Ahlhorner Heide unterwegs gewesen, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und auf den angrenzenden Grünstreifen geriet. Der Versuch, den Sattelzug wieder nach links auf den Hauptfahrstreifen zu lenken, misslang. Der mit knapp 20 Tonnen Grillfleisch beladene Kühlauflieger kippte aufgrund seines Gewichts nach rechts um, sodass in der Folge auch die Sattelzugmaschine auf der Beifahrerseite liegend zum Stillstand kam. Durch die Seitenlage liefen Betriebsstoffe aus der Sattelzugmaschine.

Der Fahrer konnte das Führerhaus mit leichten Verletzungen selbstständig verlassen. Ein Rettungswagen transportierte den Mann zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus.

Zunächst wurde der rechte Fahrstreifen durch Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn für die Unfallaufnahme gesperrt. Die hinzugerufene Autobahnmeisterei Oldenburg richtete für die anstehenden Bergungsarbeiten eine Vollsperrung ab der Anschlussstelle Großenkneten ein.

Mit einem Schwerlastkran und schwerem Bergungsgerät gelang es einem Bergungsteam nach stundenlanger Vorbereitung, den 40-Tonner wieder aufzurichten. Ein Veterinär überwachte die Arbeiten.