Blasorchester Wildeshausen: Songs aus „Die Eiskönigin“ und Weihnachtslieder

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Wieder in Düngstrup: Das Blasorchester Wildeshausen spielte bei Schönherr. © dr

Düngstrup – Rund 100 Zuschauer lauschten am Sonntagnachmittag dem Konzert des Blasorchester Wildeshausen im Saal der Gaststätte Schönherr in Düngstrup. „Wir freuen uns enorm, dass sie nach drei Jahren den Weg nach Düngstrup gefunden haben“, begrüßte die zweite Vorsitzende des Orchesters, Melanie Rohe, die Gäste nach der Coronapause. „Es ist alles unverändert: Der Saal ist noch da, wir sind da und Sie auch. Nur der Weihnachtsmann kann nicht kommen. Er hat Grippe. Aber besser jetzt, als in einer Woche“, berichtete sie. Nach einem Auftakt, der die Zuhörer in die schottischen Highlands entführte, spielte das Orchester unter der Leitung von Holger Becker Kompositionen aus dem Film „Die Eiskönigin.“ Erstmalig zur Aufführung kamen auch die bislang nicht aufgeführten Stücke aus „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“.

Im zweiten Teil des rund zweistündigen Programms wurden Weihnachtslieder angestimmt, bei denen die Besucher mitsingen konnten.

Das Orchester nutzte die Gelegenheit, ihr Gründungsmitglied Bruno Strehl für 40-jährige Mitgliedschaft auszuzeichnen. Geehrt wurde zudem für 25 Jahre Mitgliedschaft Swantje Becker.