Sonderzüge: So kommt man mit der Bahn zum Stoppelmarkt

Von: Dierk Rohdenburg

Die Nordwestbahn hält direkt beim Stoppelmarkt. © nwb

Wildeshausen/Vechta – Die Nordwestbahn bietet während des Stoppelmarkts in Vechta (10. bis 15. August) einen Sonderfahrplan mit zusätzlichen Zügen in den Abend- und Nachtstunden an.

Vom 10. bis zum 15. August lockt der Stoppelmarkt in Vechta als einer der ältesten Jahrmärkte Deutschlands wieder Hunderttausende Besucher an. In dieser Zeit ermöglicht auch die Nordwestbahn mit der Linie RB 58 eine komfortable Anreise direkt bis zum Veranstaltungsgelände. Außerdem gibt es einen Sonderfahrplan mit zusätzlichen Fahrten in den Abend- und Nachtstunden.

Stoppelmarkt in Vechta – das heißt sechs Tage lang feiern, genießen und fröhlich sein. Auf dem 160.000 Quadratmeter großen Marktgelände bauen Jahr für Jahr nach Angaben des Veranstalters über 500 Schausteller ihre Geschäfte auf. Darunter befinden sich etwa 20 große Restaurationszelte sowie 20 Großfahrgeschäfte der internationalen Spitzenklasse. Wer die gesamte Front dieser Buden, Zelte und Fahrgeschäfte abschreiten möchte, legt einen Spaziergang von insgesamt 6,3 Kilometern zurück.

Mit der Linie RB 58 direkt zum Marktgelände

Die Anreise und Abreise auf das Festgelände gelingt ganz einfach mit der Nordwestbahn. Der Zug der Linie RB 58 hält während der Veranstaltung direkt auf dem Marktgelände. Es gibt einen Sonderfahrplan unter anderem mit zusätzlichen Fahrten in den Abend- und Nachtstunden.

„Wir freuen uns, für die Stoppelmarktbesucher eine optimale und bequeme Verbindung zu dem weit über die Region hinaus berühmten Volksfest anbieten zu können“, sagt Ulrich Ehrhardt, Geschäftsführer der NordWestBahn. Gemeinsam mit der Stadt Vechta bietet die Nordwestbahn schon seit vielen Jahre die zusätzlichen Stoppelmarkt-Fahrten an, die direkt am Stoppelmarktgelände halten.

Aufgrund der zu erwarteten hohen Auslastung der Züge während des Stoppelmarktes bittet die Nordwestbahn ihre Fahrgäste, von einer Fahrradmitnahme in den Zügen abzusehen. Das Bahnunternehmen weist zudem darauf hin, dass in allen Zügen im Land Niedersachsen und Bremen ein Alkoholkonsumverbot gilt. Ein Verstoß wird mit 40 Euro geahndet.

Sonderhalt nicht barrierefrei

Da der Sonderhalt am Stoppelmarkt nicht barrierefrei ist, können Mobilitätseingeschränkte auf Anmeldung ab Vechta mit dem Rollstuhltaxi zum Festgelände gebracht werden. Eine telefonische Anmeldung ist mindestens 2,5 Stunden vor Fahrtbeginn erforderlich: Nordwestbahn-Service-Telefon 0541/20024321 (Ortstarif, Mobilfunk kann abweichen). Die Kosten für selbstständig bestellte Taxen werden von der Nordwestbahn nicht übernommen.

Der Sonderfahrplan und weitere Informationen zum Stoppelmarkt sind auf der Website der Nordwestbahn unter https://www.nordwestbahn.de/de/weser-ems/freizeit/stoppelmarkt-vechta zu finden.