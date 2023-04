Sonderverkauf: Ein letztes Mal im urigen Teeladen in Wildeshausen

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Geschirr im Angebot: Im Laden gibt es Unmengen von Porzellan, Samoware und Möbel. © -

Wildeshausen – Wer noch einmal den urigen Teeladen an der Neuen Straße in Wildeshausen sehen und vielleicht Tee oder Zubehör erstehen will, der hat dazu an diesem Wochenende die letzte Gelegenheit.

Im Anschluss, so die Inhaberin Stefanie Kaufmann, werde der Laden ausgeräumt. Die Räume müssen renoviert werden, damit sie weitervermietet werden können.

Weil es so viele Nachfragen gab, öffnet Kaufmann am Samstag, 29. April, von 10 bis 15 Uhr und am Sonntag, 30. April, im Rahmen des Wohlfühltages in der Wildeshauser Innenstadt von 14 bis 17 Uhr.

Wie berichtet, hatte Elfriede Strangmann in dem Teeladen viele Jahre – bis kurz vor ihrem Tod – auch noch bei stark nachlassender Sehkraft nicht nur Teespezialitäten, sondern auch Geschirr und Zubehör verkauft. Seit einigen Monaten steht der Laden leer, und nachdem der Nachlassverwalter die Formalitäten erledigt und wenige Teile des Inventars verkauft hat, gingen die Räume mit allem, was darin steht, an die Hausbesitzerin Stefanie Kaufmann über.

Die gebürtige Wildeshauserin hatte das Haus vor acht Jahren erworben und das Ladenlokal für eine geringe Summe vermietet. Um einen Teil der entgangenen Mieten der vergangenen Monate wieder hereinzubekommen, hatte Kaufmann bereits einen Sonderverkauf gestartet. Dabei wurde sie schon einiges los. Es ist aber noch genügend Tee vorhanden. Zudem gibt es sehr viel Geschirr, das zum Teil einen großen Sammlerwert hat und nun für die Hälfte des Verkaufspreises abgegeben wird.

Wohlfühltag am Sonntag in Wildeshausen

Unter dem Motto „Spargel – Gesundheit – Wellness“ ist am Sonntag, 30. April, das Wohlfühlfest in Wildeshausen geplant. Von 13 bis 18 Uhr haben die Geschäfte geöffnet, dazu sind wieder viele Aktionen und Mitmachangebote für die ganze Familie geplant. Wie in den Vorjahren präsentieren sich Gesundheits- und Therapieeinrichtungen, Beratungsunternehmen, Sportvereine und Selbsthilfegruppen mit Info-Ständen und Vorführungen.