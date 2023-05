„SommerKultur“ in Wildeshausen: Das erwartet die Besucher

Konzerte auf der Burgwiese: Die Konzertmuschel ist dafür ein idealer Veranstaltungsort. © Stadt

Wildeshausen – Der Sommer in Wildeshausen wird reich an kulturellen Angeboten sein. Das verspricht die Kulturbeauftragte Birte Hogeback vom Stadtmarketing, die das neue Programm für die Zeit vom 17. Juni bis zum 2. September vorstellt.

In dieser Zeit werden unter freiem Himmel und kostenfrei Musik, Akrobatik und Theater geboten.

Spektakulär wird es nach Angaben von Hogeback gleich zum Start am 17. Juni, denn das Kulturfest „SpielART“ kommt erneut nach Wildeshausen. Ab 15 Uhr werden im Burgpark sowohl internationale als auch lokale Künstler ihr Können zeigen. Mit dabei sind das finnisch-südafrikanische Circus-Trio „Wise Fool“, die Show-Akrobatikgruppe „Green Spirits“ aus Sandkrug, die „Herde der Maschinenwesen“, eine lebendig gewordene Installation aus recycelten Fahrrädern, das Duo „Tangram“, das Tanz und Jonglieren kunstvoll kombiniert, sowie die Jugendlichen vom „Circus Sternchen“ im Landkreis Oldenburg.

Zu den Klassikern der „SommerKultur“ zählen die beliebten Sonntagskonzerte in der Konzertmuschel. Eröffnet wird die Reihe am 18. Juni ab 11.30 Uhr nach alter Sitte vom Musikkorps Wittekind. In den folgenden Wochen schließen sich die verschiedensten Orchester, Chöre, Bands und Ensembles an.

„SommerSound“ auf dem Marktplatz ganz neu

„Ganz neu ist in diesem Jahr der ,SommerSound am Markt‘, bei dem man an den vier Donnerstagen im Juli stimmungsvolle Musik auf dem Marktplatz genießen kann“, verrät Hogeback. Den Start macht der Oldenburger Musiker Marcus Friedberg, der am 6. Juli ab 18.30 Uhr eigene Kompositionen, aber auch bekannte Songs der 1960er und 70er Jahre interpretiert. An den drei folgenden Donnerstagen sind die Rock’n’Roll-Band „The Creapers“, der Popmusiker Christian Falk und das einheimische Duo Britta Hugh & Heere Junker zu Gast auf dem Marktplatz.

Auch für Kinder ist mit Puppentheater und Kinderliedern einiges dabei. Der Fokus liegt allerdings in diesem Jahr wieder auf Konzerten, egal ob beim „Festival aufm Platz“ am 24. Juni mit Klaviermusik und Lesung auf dem Marktplatz, am Wochenende 15./16. Juli mit den Bands „About Monsters“ und „Maelføy“ und dem „HafenRevue Theater Bremen“ im Park oder beim klassischen „GartenKultur-Musikfestival“ bei der Wassermühle Heinefelde am 6. August.

Großes Finale am 2. September

Doch auch Freunde des plattdeutschen Theaters kommen laut Hogeback bei der „Wildeshauser SommerKultur“ auf ihre Kosten. So verspricht die Speelkoppel Düngstrup am Sonntag, 30. Juli, einen lustigen Nachmittag im Burgpark mit Kurzgeschichten und Sketchen „up Platt“.

Spektakulär endet die „SommerKultur“ am Sonnabend, 2. September, um 19 Uhr mit „Rock meets Pop in the Park“. „Das Blasorchester Wildeshausen und das Musikkorps Wittekind werden in einem gemeinsamen Sommernachtskonzert Highlights aus den Bereichen Rock und Pop präsentieren“, freut Hogeback sich schon jetzt auf den imposanten Schlusspunkt des diesjährigen Veranstaltungsreigens.

Flyer zur „SommerKultur“ mit allen Terminen liegen ab sofort im Stadthaus und bei der Tourist-Info aus und sind online abrufbar unter www.wildeshausen.de/sommerkultur.