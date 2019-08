Ein Sommerfest für den Vierbeiner

Tierfreunde lockt es am Sonntag auf das Gelände der Pension „Bella for Dogs“

+ Manuela Schürmann-Roschinski (links) und Ingeborg Schürmann kommen immer gern zum Sommerfest. Isabel „Bella“ Kaczoreck (rechts) freut sich über die Besucher.

Düngstrup – Rund um den treuen Vierbeiner hat es sich am Sonntag auf dem Gelände der Hundetagesbetreuung „Bella for Dogs“ in Düngstrup gedreht. Viele Besucher kamen trotz der heißen Temperaturen zu dem Sommerfest, das die Mitarbeiter der Pension veranstalteten. Mehrere Essensstände, Sitzgelegenheiten sowie Musik des Sängers Tom Hardy sorgten für eine nette und entspannte Atmosphäre. Die Gäste zog es zur Riesentombola, wo sich schon eine Schlange bildete. Zudem konnten Besitzer ihre Hunde fotografieren und porträtieren lassen.