Mit einem Sommerfest feierte das Pflegezentrum Johanneum in Wildeshausen am Freitag seinen zehnten Geburtstag. Rund 200 Personen saßen an der Kaffeetafel und amüsierten sich bei verschiedenen Darbietungen. So sang der Mitarbeiterchor über die vergangenen zehn Jahre, die Volkstanzgruppe Benthullen-Harbern zeigte ihr Können, und Holger Blumentritt aus Ahlhorn (unser Foto) knotete Luftballfiguren. Foto: dr