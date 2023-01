Freiluftkonzert in Wildeshausen: So wird die Burgwiese im Sommer gerockt

Von: Ove Bornholt

Auf der Burgwiese wird gerockt: Nach der Premiere vor vier Jahren folgt im Sommer das „Wild Rock Open Air 2023“ in Wildeshausen. © hansemann

Die Planung für „Wild Rock Open Air 2023“ läuft. Bands können sich bewerben und im August in Wildeshausen auftreten.

Wildeshausen – An trüben, verregneten Januartagen wie diesen denken viele Leute gerne schon mal voller Vorfreude an den warmen Sommer. Angelika Stelters Gedanken zielen ebenfalls auf diese Jahreszeit ab, allerdings geht es da keineswegs um einen schönen Urlaub bei 25 Grad und mehr, sondern um jede Menge Arbeit. Denn gemeinsam mit einem kleinen Team plant sie das „Wild Rock Open Air 2023“ am Samstag, 26. August, auf der Burgwiese in Wildeshausen.

2019 rockten sechs Bands zum ersten Mal bei dem Freiluftkonzert. Und bei der Premiere kamen laut Veranstalter über den Tag verteilt rund 700 Zuschauer. Stelter und Co. hoffen auf einen ähnlichen Zuspruch oder sogar etwas mehr. Zuletzt gab es die Genehmigung der Stadt (wir berichteten), sodass die Planungen nun konkreter werden können. „Letztes Mal hatten wir nur zwei, drei Monate Vorlauf“, blickt Stelter zurück. Angesichts dessen sei sie vom Erfolg überrascht worden. „Wir hatten nicht mit so vielen Besuchern gerechnet.“

700 Besucher bei der Premiere

Am Konzept wird wohl im Großen und Ganzen festgehalten. In diesem Jahr soll die Veranstaltung aber auf jeden Fall länger dauern. Denn bei der Premiere war um 22 Uhr Schluss gewesen. Doch schon Ende 2019 hatte die Politik eine Erlaubnis bis Mitternacht erteilt – auch weil es keine Beschwerden von Anwohnern gegeben hatte.

Ansonsten bleibt es bei einer Bühne. Und wie vor vier Jahren soll etwa ein halbes Dutzend Bands auf dieser stehen – darunter höchstwahrscheinlich auch die Gruppe „Honeytruck“, in der Stelter selbst aktiv ist. Was die anderen Bands angeht, läuft aktuell die Bewerbungsphase (E-Mail an wild-rock@mail.de). Die ersten Anfragen seien schon gekommen, freut sich Stelter. Im Zuge der Pandemie hat sich zwar so manche Gruppe aufgelöst, „aber wir haben noch genug Bands in petto“, ist die langjährige Wildeshauserin, die jetzt in Barjenbruch (Samtgemeinde Harpstedt) lebt, optimistisch. „Wir wollen im weitesten Sinne Rockmusik, ein bisschen Metal und Punk geht aber auch.“ Auf der „Wunschliste“ stehen einige regional bekannte Gruppen. Aber auch gute Bands ohne viel Erfahrung sollen eine Chance haben. „Wir möchten ihnen eine Bühne bieten“, sagt Stelter. Sie selbst habe als aktive Musikerin erfahren, wie schwierig die Coronazeit gewesen sei.

Rock bis Mitternacht: Eintritt bleibt kostenlos

Genau wie 2019 soll der Eintritt kostenlos sein. Die Finanzierung läuft über Sponsoren und den Verkauf von Getränken. Der Zugang zu der Veranstaltung wird allerdings durch Absperrungen begrenzt. So soll sichergestellt werden, dass die Zahl der Besucher im Rahmen bleibt. Da bei der Premiere nicht nur junge Rockfans, sondern auch Familien und sogar Ruheständler kamen, soll „es dieses Mal auch ein Angebot für Kinder geben“, kündigt Stelter an. Wie genau das aussehen wird, kann sie allerdings noch nicht sagen.

In anderen Bereichen sind die Veranstalter dafür schon weiter: Die Technik ist gebucht. Und Stelter kündigt einen besseren Sound an als vor vier Jahren, als die Organisatoren teils die eigene Anlage aufgestellt hatten. „Das war für Freiluftkonzerte nicht optimal“, sagt sie.

Zurzeit wird noch viel überlegt und geplant. Das Organisationsteam ist im Vergleich zu 2019 zwar etwas angewachsen, sodass die Aufgaben besser verteilt werden und mit mehr Vorlauf angegangen werden können. Trotzdem bleibt eine Menge Arbeit. „Die zwei, drei Wochen vorher werden bestimmt die stressigste Zeit“, ist sich Stelter sicher. Wenn das Konzert allerdings genau so gut oder sogar noch besser als 2019 läuft, könnte daraus eine feste Veranstaltung werden. „Wir freuen uns tierisch und haben viel Bock. Hoffentlich sind viele Wildeshauser am Start“, blickt sie voller Vorfreude auf den Sommer.