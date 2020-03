Gastronom Frank Stauga verteilt kostenlos Essen beim „Alten Amtshaus“

Solidarisch durch die Krise

+ © bor Macht das Beste aus einer schwierigen Lage: Wirt Frank Stauga verarbeitet frische Lebensmittel und verteilt kostenlos Essen. © bor

Wildeshausen - Der Wildeshauser Gastronom Frank Stauga bietet am heutigen Montag von 11 bis 15 Uhr Gemüseeintopf mit Schweinefleisch sowie ein vegetarisches Gericht mit Kartoffelspalten und Pesto beim „Alten Amtshaus“ an der Herrlichkeit in der Kreisstadt an – alles kostenlos und aus frischen Lebensmitteln gekocht, die wegen der Schließung des Lokals sonst in den kommenden Wochen schlecht geworden wären. Wer sich etwas abholen möchte, sollte einen Topf oder eine Schüssel dabei haben, um das Essen zu transportieren. Es gibt allerdings auch Styroporschalen.